Alajuelense sorprende con tres nombres que hasta ahora son títulares con el Machillo Ramírez

Alajuelense saldrá a buscar una victoria obligatoria contra el Managua FC (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Óscar “Machillo” Ramírez sorprendió con varios nombres en la alineación que tendrá Alajuelense para enfrentar este jueves al Managua FC de Nicaragua en la segunda fecha de la Copa Centroamericana 2025.

El entrenador manudo le dará su primera oportunidad como titular a Elián Quesada en la lateral izquierda, además también se la jugó con Anthony Hernández como estelar y con el joven Isaac Badilla, quien vuelve tras ser estelar en el cierre del Clausura 2025.

En el once también destaca el regreso de Jonathan Moya, a quien lo dejaron sentado ante Guadalupe tras su polémica celebración ante el Plaza Amador de Panamá.

De esa forma Washington Ortega irá al arco; Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Isaac Badilla y Elián Quesada estarán en la línea defensiva. Guillermo Villalobos, Alejandro Bran y Diego Campos están en el medio campo; Creichel Pérez y Anthony Hernández son los extremos y Jonathan Moya arriba.

En banca quedaron figuras como Celso Borges, Aarón Suárez, Jeison Lucumí y Alberto Toril.

Los manudos salen con la obligación de ganar en tierra pinolera tras perder en la primera jornada del torneo en Alajuela ante el Plaza Amador de Panamá.