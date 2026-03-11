Torneo Nacional

Alajuelense sorprende con un movimiento para enfrentar a Los Ángeles FC en Concacaf

Alajuelense jugará ante Los Ángeles FC y “Machillo” Ramírez tomó una decisión en el once estelar que sorprendió a muchos

Por Sergio Alvarado
Óscar Ramírez regresa a la Copa de Campeones de Concacaf y quiere hacerlo bien con Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez sorprendió al dejar a su capitán en banca ante Los Ángeles FC. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense jugará este martes a las 9 p. m. en el BMO Stadium en Los Ángeles California ante Los Ángeles FC, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, choque para el saldrá con un once muy llamativo.

Óscar “Machillo” Ramírez dio una sorpresa al dejar en banca a uno de sus capitanes como lo es Celso Borges, quien no arrancará jugando esta noche, al igual que otras figuras como Guillermo Villalobos, Joel Campbell y Ángel Zaldívar.

El León sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Los manudos se miden a un rival que sale con jugadores muy pesados, como el surcoreano Heung-min Son, el francés Denis Bounga o el meta galo Hugo Lloris.

