Alajuelense sorprende con una contratación que nadie tenía en el radar

Alajuelense confirmó este lunes una contratación que nadie tenía en el radar, la del delantero de 27 años José Alvarado.

Los erizos oficializaron la llegada del atacante que jugó el torneo anterior con Sarchí en la Liga de Ascenso y que, luego de ser visto por Óscar Ramírez le dieron una oportunidad.

“El atacante realizó toda su formación en LDA, regresa a casa para reforzar la delantera rojinegra”, indicaron los erizos en un breve mensaje sobre su incorporación.

José Alvarado es el nuevo fichaje de Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

El jugador fue contratado por seis meses, luego de estar a prueba por unas semanas con el cuadro rojinegro, tiempo suficiente para llenarle el ojo al Machillo Ramírez, quien decidió darle una oportunidad.

Sarchí disputó algunos amistosos y entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento erizo en Turrúcares, donde el Machillo vio a Alvarado y preguntó por él.

Un fichaje de perfil bajo, callado, que se une a los de Kenneth Vargas y Ángel Zaldívar para reforzar la ofensiva del campeón nacional.