Machillo Ramírez tomó una decisión inesperada con Joel Campbell

Alajuelense enfrenta este viernes a las 8 p.m a Puntarenas FC y en su convocatoria, tal como había sido adelantado, no está el capitán rojinegro Celso Borges.
Los manudos confirmaron mediante su chat de prensa que el volante quedó fuera del encuentro por una molestia muscular, la cual habría sufrido el martes ante el Motagua.
Tras esa situación, Machillo Ramírez planteó su once ante los chuchequeros con Alejandro Bran en el medio del campo, como sustituto del capi.
Llama la atención también que jugará por la lateral izquierda John Paulo Ruiz, en lugar de Ronald Matarrita, a quien probablemente dejaron sentado luego de la expulsión que se ganó el martes en la Copa Centroamericana con una barrida muy fuerte de su parte. ¿Se la cobró el Machillo?.
Además Joel Campbell y Diego Campos serán titular de nuevo tras bastante tiempo de no aparecer en el once.
La Liga sale con Washigton Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Vllalobos, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz, Alejandro Bran , Rashir Parkinks, Creichel Pérez, Diego Campos, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.
