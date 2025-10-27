Alajuelense sudó muchísimo para derrotar a Pérez Zeledón, pero logró lo justo para recuperar el liderato

Doryan Rodríguez y Diego Campos anotaron dos de los goles de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense sudó en grande para derrotar 3-2 a Pérez Zeledón en casa, un partido muy complicado que le sirve para recuperar el primer lugar del Apertura 2025 al llegar a 27 puntos.

Al ver el calendario de los manudos en octubre, en el papel, el juego ante Pérez Zeledón podía verse como “el menos complicado”, un oasis en medio de choques contra puro equipo grande; sin embargo, eso se quedó ahí, en la pura teoría.

Los manudos tuvieron una mejenga durísima con los sureños, fue un rival que llegó a correr, presionar y le tocó en diversas ocasiones la puerta al León, especialmente en el segundo tiempo, por todo lo que sucedió.

Fue una mejenga que los aficionados erizos vieron con una especie de vacío en el estómago, porque la cosa se puso fea por varios momentos en un juego lejos de lo que los manudos esperaban.

Más allá de lo que se veía en cancha, se sumó a los incovenientes la lesión de Washington Ortega, una noticia realmente mala para un jugador intocable en el once erizo y que le ha dado mucha seguridad. Esto se da previo a enfrentar a Olimpia, por lo que preocupa muchísimo.

El partido fue muy cambiante, porque casi todo el primer tiempo parecía ser muy tranquilo, al punto que los erizos se adelantaron muy rápido en el marcador, apenas a los 16 minutos.

Rashir Parkins tomó una bola en la media cancha, tiró un pase largo para Doryan Rodríguez, quien marcó su primer gol del campeonato en una jugada que se pellizcó y definió muy bien, le ganó la bola al meta Bryan Segura, se la pasó por encima y mató.

Washington Ortega salió lesionado y preocupa mucho en Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Para el muchacho es una anotación muy importante, la presión de anotar ya se sentía, desde enero no marcaba en el torneo nacional, jugando para Sporting, casi diez meses en blanco.

La Liga tuvo para echar varios tantos en el primer tiempo, cuando el partido le era fácil, tranquilo, sin congojas y estaba jugando bien, con confianza, buen manejo de balón, llevaba la bola al área sin mayores problemas. Doryan tuvo para hacer el 2-0 en un mano mano que no resolvió.

Pérez se había asomado solamente una vez antes del empate, un remate de Joaquín Aguirre que se fue desviado por muy poco, hasta que en una que tuvo, lo igualó.

Kendall Porras, el mejor generaleño de lejos este domingo, realizó un centro por la izquierda, Luis José Hernández la pegó de cabeza, pero Santiago van der Putten la desvió antes de entrar al arco y el árbitro Keylor Herrera la dio de autogol.

Jeison Lucumí le dio tranquilidad a los manudos. (JOHN DURAN/John Durán)

A partir de la igualada, los Guerreros fueron otros, crecieron bastante tanto en fútbol como en confianza, y proporcionalmente daba la impresión que el León fue a la inversa, en el segundo tiempo regaló mucha bola, pases errados, se sentía incómodo.

Pese a lo que se veía, en una que tuvo para adelantarse lo hizo, eso sí, una acción cargada de polémica por un reclamo de los sureños.

A los 55 minutos, los manudos anotaron por medio de Diego Campos, tras un pase de Celso Borges en una jugada en la que el capitán manudo recuperó en la media cancha y los generaleños sostienen que hubo una falta previa del capitán erizo hacia Kendall Porras.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, asegura que los visitantes tenían la razón, ya que Celso cometió una falta evidente al barrerse contra el extremo pezeteño y debía haberse revisado en el VAR para ver la falta.

Pese al gol, la Liga seguía insegura, a un mal pase que los rivales se jalaran una torta y de repente cae otra pésima noticia, la lesión de Washi al 64′, que le debió dar su lugar a Johnny Álvarez, quien tuvo poco trabajo en ese rato.

Los generaleños reclamaron una falta de Celso Borges sobre Kendall Porras antes de segundo gol manudo. (JOHN DURAN/John Durán)

Los ánimos se pudieron calmar para los erizos hasta el 91′, cuando Jeison Lucumí aprovechó un regaló que le hizo el mexicano Eduardo Pastrana, quien hizo un pase al centro que el cafetero interceptó, se fue a marco y definió de buena forma para el 3-1.

Quedó espacio para un susto más en el León, un penal de Guillermo Villalobos sobre Fabricio Alemán que Manuel Morán anotó al 96′, en los doce kilómetricos minutos de reposición.