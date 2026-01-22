Alajuelense suma dos bajas sensibles que no estarán ante Cartaginés y añade una cara nueva al banquillo

Alajuelense se enfrentará este miércoles a las 8 p.m. ante el Cartaginés, en el estadio Fello Meza en Cartago, partido que promete sacar chispas apenas en la jornada tres.

Una de las dudas del encuentro era si Óscar “Machillo” Ramírez podría contar con algunos de los jugadores que salieron con lesiones del encuentro ante Pérez Zeledón el domingo anterior y dos de ellos se debieron bajar del barco.

Óscar Ramírez tuvo que dejar afuera por lesión a Alexis Gamboa y Fernando Piñar. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Alexis Gamboa y Fernando Piñar presentan lesiones musculares”, informó el León al brindar la alineación del juego ante los brumosos.

Otro que estaba en dudas era Celso Borges, quien no será titular, pero estará en el banquillo esperando una oportunidad. Joel Campbell también irá a la suplencia.

Uno que aparece por primera vez será el mexicano Ángel Zaldívar, quien, al recibir todos sus permisos correspondientes, ya está listo para jugar.

Los erizos saldrán a la cancha con Byron Mora, Guillermo Villalobos, Santiago Van der Putten, Deylan Paz, Ronald Matarrita; Aarón Salazar, Alejandro Bran, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Tristan Demetrius.

En el lado del Cartaginés, ya contará en banca con dos de sus refuerzos extranjeros, Juan Gate y Ricardo Márquez, mientras que Enzo Fernández aún no cuenta con el permiso de trabajo.

Los blanquiazules saldrán a la cancha con Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Douglas López. Diego González, Luis Flores, Suhander Zúñiga, José Mora, Cristopher Núñez, Emmanuel Brenes y Johan Venegas.