Torneo Nacional

Alajuelense tomó una decisión drástica en su once para enfrentar a Pérez Zeledón

Alajuelense jugará ante Pérez Zeledón este viernes a tres días de enfrentar a Los Ángeles FC por Concacaf

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Por Sergio Alvarado
Alajuelense vs. PZ
Ángel Zaldívar será titular ante Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense enfrentará este viernes por la noche a Pérez Zeledón en la apertura de la fecha 12 del torneo Clausura 2026, en el cual hizo toda una revolución en su once.

Óscar “Machillo” Ramírez tiró una equipo alternativo pensando en lo que será el juego del martes ante Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.

Los cambios manudos son en todas las líneas, iniciando en la portería en la que será titular Byron Mora en lugar de Washington Ortega.

Adicionalmente jugarán Guillermo Villalobos, Isaac Badilla, Aarón Salazar, Deylan Paz, Rashir Parkins, Celso Borges, Elian Quesada, Joel Campbell, José Alvarado y Ángel Zaldívar.

En el once no están la mayoría de jugadores que fueron titulares el martes en el juego en Los Ángeles.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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