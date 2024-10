Alajuelense viajó a Guatemala con la consigna de evitar empezar perdiendo

En Alajuelense están cansados que les celebren al inicio de los partidos como ante el Herediano. Foto: Albert Marín.

Alajuelense viajó este domingo a Guatemala para enfrentar el próximo martes al Antigua en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. El equipo tiene una consigna clara: evitar comenzar los partidos en desventaja, algo que ha sido una preocupación constante en sus recientes encuentros.

Los manudos intentarán evitar lo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Aunque siguen invictos en el semestre, comenzar perdiendo en sus últimos partidos los ha puesto en una dinámica peligrosa, que eventualmente podría no ser suficiente para revertir el marcador a su favor.

En los últimos cinco partidos del campeonato nacional y en la serie ante el Comunicaciones por la Copa Centroamericana, los manudos empezaron perdiendo lo que cambia la perspectiva de los juegos.

Los manudos son autocríticos de este detalle, reconocen que es su principal tema por mejorar.

“Tienen toda la razón en señalarlo, es algo que ya hemos hablado, no puede ser que siempre tengamos que empezar los partidos con el marcador en contra, téngalo por seguro que todos estamos conscientes de eso y estamos trabajando eso para corregirlo porque no está bien”, dijo Leonel Moreira.

Los manudos suman cinco partidos seguidos en campeonato nacional en que inician perdiendo. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Osito no se anduvo por las ramas en ese tema al decir que tener que venir desde atrás siempre somete al equipo a un hacer un esfuerzo extra que se podría aprovechar en otras áreas,

“Los planes originales que traemos no cambian, nuestra idea sigue igual, lo que pasa es que es más difícil para nosotros remar contra corriente contra cualquier equipo, no es la idea empezar perdiendo siempre. A veces tenemos partidos en los que empezamos ganando y ahí claro, es diferente el manejo, cuando vas perdiendo hay que ir a buscar más el marco rival”, explicó.

Alberto Toril fue otro que reconoció que es un tema que analizan, hablan y que no les gusta, porque a pesar de no perder, mete una presión extra a los partidos que ya de por sí son difíciles.

Alberto Toril es de los jugadores que cuestionan el mal inicio de los partidos en Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

“Al final no sé qué puede estar pasando, porque lo hemos hablado bastante y estamos intentando corregir, vemos videos, analizamos muchas cosas, pero otra vez nos pasa, es algo que tenemos que darle la vuelta, que no puede ser porque nos complica de más, tenemos que trabajar para que no vuelva a suceder”, comentó el español.

Finalmente Aarón Suárez ante la consulta de La Teja fue claro en una frase que resumen las cosas.

“Adentro se habló de esa situación que nos han hecho goles muy temprano y nos complica los partidos, todos sabemos que es algo que tenemos que mejorar, que tenemos que aprender para que nos vuelva a pasar y que en fases finales que son las partes más importantes no se repitan”, destacó.