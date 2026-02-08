Torneo Nacional

Alajuelense y Herediano salieron con estas armas para el duelo más atractivo de la jornada seis

Alajuelense y Herediano tendrán un duelo de alto poder en el Morera

Por Sergio Alvarado

Alajuelense enfrenta este sábado, a las 8 p.m., al Herediano, en el estadio Morera Soto, duelo en el que los manudos buscan amarrar su tercer triunfo al hilo y los florenses, por su parte, sostener el liderato del Clausura 2026.

La Liga sale con Washigton Ortega, Guillermo Vllalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros.

Óscar Ramírez salió con su once de peso para enfrentar al Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, de variantes hay otras opciones como Anthony Hernández, Kenneth Vargas, Joel Campbell y Malcom Pilone.

Así sale el Herediano

En el caso de Herediano, José Giacone mantuvo la base del equipo con el que ha enfrentado el torneo y que le ha dado buenos réditos en términos generales.

Los florenses jugarán con Danny Carvajal, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya, Everado Rubio, Haxzel Quirós, Aarón Murillo, Allan Cruz, Elías Aguilar, Randall Leal y Marcel Hernández.

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

