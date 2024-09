Alajuelense y Puntarenas iniciaron partido sin VAR por una razón predecible para muchos

El VAR no se pudo utilizar entre Alajuelense y Puntarenas. (Jorge Navarro para La Nacion )

Alajuelense y Puntarenas arrancaron su partido este jueves a las 3 p.m con la novedad que el VAR o videoarbitraje no pudo estar disponible para el inicio de la mejenga.

El motivo es una falla de comunicación entre los árbitros en el estadio Lito Pérez y la sala VOR, sitio donde se ubican los réferis en la Federación Costarricense de Fútbol.

Para que el VAR funcione las diademas e intercomunicadores que tienen los árbitros deben estar enlazados con la Federación, ya sea por Internet o por teléfono, sino se logra esa comunicación no se puede usar el VAR.

Al final, como el error no se solucionaba para no atrasar el partido se mandaron a jugar sin la herramienta, siendo el único partido de la jornada 9 que no pudo contar él.

De momento, se desconoce si se podrá usar o no en este partido, una vez que funcione.