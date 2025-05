Alajuelense y Puntarenas no se hicieron daño en un partido con el sello de Machillo Ramírez

Puntarenas FC no pudo romper el muro de un Alajuelense que jugó con diez todo el partido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Puntarenas FC y Alajuelense se fueron con un 0-0 en un amargo partido a la vista, en el que faltó mucho fútbol, pero que en el global terminó siendo un mejor negocio para los manudos al ser visitantes y jugar casi todo el partido con uno menos.

El partido en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas ni se le pueden contar opciones claras a gol, a excepción de una buena tapada de Leonel Moreira a un cabezazo de Alejandro Bran. Lo demás, se priorizó el no perder de un lado, sobre la falta de oficio ofensivo de otro.

Para Machillo fue su regreso a unas semifinales tras diez años de ausencia, volver a los escenarios que tanto le gustan y en los que sacó muchos resultados en diversos torneos, esos momentos en los que le gusta moverse. El empate lo sacó como bien sabe.

En aquellas épocas se distinguió por temas como lecturas de partidos, sorpresas o saber acomodarse a diversas situaciones, como pasó muy rápido este domingo, cuando apenas a los 11 minutos se quedó con diez jugadores por la expulsión del español Alberto Toril.

Lo del español es un pecado fuerte, le metió un planchetazo a Kliver Gómez al tobillo, jugada que no dejaba dudas de qué color era, pero el árbitro Adrián Chinchilla tuvo que apoyarse en el VAR para tomar la decisión.

Al ser roja directa, es posible que sean dos partidos de sanción o hasta más por lo que podría ser la despedida del ibérico en el torneo y cuidado y no del cuadro rojinegro, pues su rendimiento no convence y Machillo estas no las suele perdonar.

Ya el técnico tenía dudas de qué hacer con el atacante y de feria pasan estas cosas, pues se la puso más fácil y con nada hasta ya le busquen el boleto de vuelta a España.

La expulsión ocasionó que si la Liga llegó a administrar el partido o darle manejo, con esto se fue atrás a esperar, defender como prioridad y aguantar las acciones de un rival que eso sí, carecía de imaginación, lo que les dejaba la tarea un poco más fácil.

Alajuelense quedó con diez jugadores apenas a los 11 minutos por la expulsión de Alberto Toril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante las circunstancias, la Liga buscó además de meter colmillo, no jugarse muchos riesgos, ganarse segundos al reloj, buscar bajar la presión ante un rival que de local, al menos administrativamente hablando, le tocaba ir a presionar y proponer.

No era una mejenga fácil, porque este torneo además se armó una pequeña rivalidad entre los clubes, se vieron tres veces y todos fueron partidos apretados o con dosis de polémica en diversos aspectos.

El 0-0 en el Morera Soto, el Puerto demostró que le podía competirle al León sin penas, luego en la final del Torneo de Copa, los chuchequeros se picaron por la manera cómo la Liga les ganó el título y en el partido anterior en Nicoya, cuando los manudos, ganaron en una mejenga que hasta les tuvieron que pagar el viaje a Guana.

Para esta estuvo toda la novela de la cancha, el no poder jugar en el Lito Pérez e irse a Pavas, es decir, este semestre dejó de ser un partido común y corriente, ya hay un pique se extiende en apenas dos meses y medio que se han topado.

A pesar que la Liga fue el que se paró más atrás, la más clara del primer tiempo fue manuda, al puro cierre de la etapa inicial, un cabezazo picado de Alejandro Bran que Leonel Moreira rechazó de muy buena manera.

Alajuelense se defendió con garras y dientes en Pavas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es una muestra que tener el balón o buscar tener la iniciativa no necesariamente se traduce en peligro, la mayoría eran centros al área que Washington Ortega se guindaba sin ningún problema o se iban superdesviados, no iba más allá de eso.

Para el inicio del segundo tiempo, de ambos lados buscaron cambios, los manudos sacaron a Diego Campos y a Jeison Lucumí por Creichel Pérez y Joshua Navarro.

A Joshua no le fue tan mal como a Lucumí yendo a chocar con la zaga porteña, este tenía otras variantes, entraba por las bandas, le metía velocidad.

En el segundo tiempo los manudos emparejaron más la cosa, hasta pudo abrir el marcador en una jugada que Bran mandó un centro al área y al defensor Hiram Muñoz le dio en el brazo, pero Chinchilla no pitó penal, lo que para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja fue un error.

El Puerto por más que buscó darle la vuelta no tuvo cómo lograr el objetivo y ahora en el Morera Soto está obligado a hacer o que no ha podido en tres juegos: ganarle a la Liga.