Alajuelense y Saprissa revelan sus cartas para el clásico de este domingo con sorpresas

Alajuelense y Saprissa se enfrentan este domingo en el Morera Soto en un clásico que también da espacio para las sorpresas

Por Sergio Alvarado
clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Óscar Ramírez y Vladimir Quesada se juegan mucho en el clásico de este domingo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense y Saprissa se medirán este domingo a las 6 p.m en el clásico nacional en el estadio Morera Soto en Alajuela y desde las alineaciones dieron una muestra que van con todo para sacar los tres puntos.

Ambos equipos vienen de ganar en la fecha pasada, ante San Carlos y Herediano y con el atractivo que el ganador cerrará la fecha como el primer lugar del campeonato.

Los manudos repetirán el once con el que triunfaron ante lo florenses, con una ofensiva con Ronaldo Cisneros, Joel Campbell y el colombiano Jeison Lucumí.

Alineación Saprissa Alajuelense.
En el bando morado si hubo espacio para variantes y sorpresas, pues Vladimir Fonseca tiró de arranque a Orlando Sinclair, Warren Madrigal y el panameño Gustavo Herrera, quienes no habían jugado juntos como titulares.

Vla dejó en el banquillo a figuras como Jefferson Brenes, Mauricio Villalobos, Nicolás Delgadillo y Óscar Duarte, quienes venían siendo titulares.

Alineación Saprissa Alajuelense.
Kenay Myrie quedó fuera de lista porque sufrió una contusión y cortadura que ameritó sutura en el último entrenamiento.

