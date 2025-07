Alajuelense y Saprissa sorprenden con nombres y ausencias en listas para la Copa Centroamericana

Alajuelense es el vigente bicampeón de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

La Concacaf dio a conocer este martes por la tarde la lista de convocados que brindaron los equipos para la Copa Centroamericana de Concacaf, que arrancará en agosto.

Mediante un comunicado de prensa, la confederación explicó que cada club podía inscribir un máximo de 35 jugadores que usará durante el certamen.

Entre los clubes ticos destacan algunas curiosidades, por ejemplo, los refuerzos de Saprissa y Alajuelense no aparecen en los listados; sin embargo, eso no significa que no van a poder contar con ellos durante el certamen.

Un detalle importante es que aquellos que hayan registrado menos de 35 futbolistas podrán inscribir más gente horas antes de un partido.

“Los clubes que hayan optado por registrar menos de 35 jugadores podrán agregar jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre que su lista no supere los 35 jugadores.

“Una vez registrado un jugador, no podrá ser removido ni reemplazado. Dos días antes de cada partido, los clubes deben seleccionar un máximo de 23 jugadores de su lista de 35 para completar sus listas finales”, detallaron.

Es decir, Saprissa podrá contar con Mauricio Villalobos, Gustavo Herrera y Newton Williams o los jugadores que volvieron de préstamo si los inscriben antes del plazo del partido. Mismo caso con los jugadores juveniles. En lista apenas tiene 22 jugadores.

En el caso de Alajuelense no salen en lista John Paul Ruiz ni Elián Quesada por la misma situación, al momento de enviar las listas aún no formaban parte de la institución. Un caso que llama la atención es la ausencia de Ronald Matarrita, actualmente lesionado, pero de igual forma podría incorporarse luego.

Entre los juveniles, los manudos metieron a Isaac Badilla, Deylan Paz y Tristán Demestrius, una muestra que contarán con ellos. Los manudos apenas inscribieron 18 jugadores, por lo que tienen mucho margen de incorporación.

Herediano es el que más incluyó gente, con 28 nombres. En lista sí aparecen algunos fichajes como Jurguens Montenegro o Joshua Navarro, pero otros como Brian Rubio aún no.

Cartaginés incluyó a 22 y en su caso sí aparecen prácticamente todos sus fichajes para el semestre que está por iniciar.

Puede ver las listas completas de los equipos acá:

Lista Herediano Copa Centroamericana (Captura Pantalla/Captura pantalla)

Lista Alajuelense Copa Centroamericana (Captura Pantalla/Captura pantalla)

Lista Cartaginés Copa Centroamericana (Captura Pantalla/Captura pantalla)