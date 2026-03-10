Alajuelense ya logró en Los Ángeles algo que hoy muchos creen imposible

Alajuelense jugará este martes a las 9 p.m. en el BMO Stadium ante Los Ángeles FC, un escenario que muchos ven como infranqueable, pero en el que los ticos ya saben lo que es ganar allí.

Uno de los principales elementos de motivación y confianza que tienen los erizos para este martes es recordar la victoria que consiguió por 2-1 hace tres años allá, pero que no alcanzó para avanzar tras perder 3-0 en Alajuela en el juego de ida.

Alajuelense derrotó hace tres al LAFC en su casa.

Ese partido lo tienen muy presente en Los Ángeles, ya que Marc Dos Santos, entrenador del conjunto gringo, recordó este lunes, en conferencia de prensa, aquella derrota, la cual sirve de advertencia para no confiarse ante el cuadro manudo.

En el choque del 15 de marzo del 2023, Giancarlo González abrió el marcador mediante un remate de penal y Aarón Suárez puso el 2-0 a los 52, pero cuando apenas faltaba un gol para igualar la serie, Carlos Vela puso el 2-1 a los 83 para dejar la serie 4-2.

Dos integrantes del plantel manudo de aquella noche recordaron que el equipo tuvo la fortaleza mental para reponerse de la dura derrota y que se ilusionaron con una remontada, por lo que ahora ven posible una nueva victoria.

Aarón Suárez anotó el segundo gol para Alajuelense en Los Ángeles.

“Son partidos muy complicados, muy duros, equipos muy grandes a los que se enfrentan, como un LAFC. Se tienen esas ganas de dar la sorpresa y que ojalá puedan sacar un resultado allá; todavía tengo amigos allí que dejé al irme del club, pero a los que les deseo lo mejor

“Son partidos que se juegan distinto, con un ritmo diferente, otra actitud. Los rivales por algo valen lo que valen, son jugadores de millones de dólares y eso también hace la diferencia; no puede uno engañarse de que no es así. La calidad también vale plata, pero ojalá puedan sacarlo”, opinó Yael López.

El lateral entró a los 46 minutos en aquella ocasión en lugar de Carlos Martínez y recuerda que estuvieron muy cerca de dar el golpe.

“Fue un partido muy bueno el que hicimos; en su casa ellos juegan con otro ritmo y aun así les hicimos un gran juego. Pudimos anotarles en más ocasiones, pero al final Carlos Vela nos hizo una; parecía que los teníamos, pero una jugada te cambia todo y se inclinó la balanza”, recordó.

Juan Carlos Herrera, preparador físico rojinegro entonces, en el cuerpo técnico de Andrés Carevic, recordó que tras perder 3-0, no bajaron los brazos y querían demostrar que podían competir a ese nivel.

“Cuando íbamos ganando 2-0, recuerdo que a Aarón (Suárez), le quedó una un poquito larga que era el empate de la serie, ya al final del encuentro. Nosotros fuimos a buscar ese empate, pero en una jugada nos liquidaron la serie.

“A pesar del equipazo que era, le competimos; ese equipo jugó la final contra el León en ese torneo. Pese a eso, pudimos ganarle en su patio, jugarle de tú a tú, un mensaje claro que nosotros, los ticos, cuando se proponen algo y se enfocan, lo pueden lograr. Sin duda alguna, que se está a la altura”, comentó.

Alajuelense entrenó este lunes en una cancha en la que ya sabe lo que es ganar. (William Cordero/William Cordero)

Herrera señaló que con el colmillo, la calidad y el estudio que les pone a los partidos el Machillo Ramírez, los manudos podrían volver a sacar otro triunfo, pero ahora en condiciones muy diferentes, pues están abriendo la serie.

“Yo supongo que a nosotros nos sacó lo mejor de nosotros la derrota; ir abajo en el marcador nos hizo estar muy alertas y atentos a los detalles. Sabemos que Óscar es un viejo zorro, sabe qué hacer en este tipo de partidos y ya lo ha hecho en otros momentos con Alajuela en México, en escenarios complicadísimos y que, pese a eso, se puedan realizar ciertas hazañas. Como equipo tico, ojalá pueden traerse un buen marcador”, añadió.

El contrincante de los liguistas vive un momento muy positivo, ya que solo saben ganar en lo que llevan de este año en cuanto a juegos oficiales, ya que, además de los triunfos ante los hondureños en el torneo regional, en la MLS llevan paso perfecto.

LAFC arrasó con el Inter Miami de Lionel Messi 3-0; dicho sea de paso, el club del exastro del Barcelona es el vigente campeón de Estados Unidos.

En la segunda jornada de la MLS, vencieron de visitantes al Houston 0-2 y, más recientemente, como locales, se impusieron sobre el Dallas 1-0.