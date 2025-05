Alejandro Bran espera conseguir en semifinales algo que todavía no logra con Alajuelense

Alejandro Bran explicó que no se presiona más de la cuenta por conseguir su primer gol en Alajuelense. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Alejandro Bran tiene un claro anhelo que espera cumplir con Alajuelense en la segunda fase del torneo de Clausura 2025.

Además de pulsear el título con los rojinegros, el cual hace rato está buscando, también desea conseguir su primer gol como manudo.

El volante es conocido por sus buenos cañonazos, con la Selección de Costa Rica ha metido varios pepinos desde fuera del área y en los que ha demostrado su buena pegada.

LEA MÁS: Alejandro Bran confirma con dos golazos su buen momento con Alajuelense y la Selección

Con el León la ha pulseado en varias oportunidades, pero por cosas del fútbol, aún no se le da, así que su fe es que finalmente aparezca, cuando más cuenta, en estos partidos decisivos.

“De mi parte las ansías están de que caiga el primer gol, gracias a Dios con la Sele se me ha dado varias veces, ahora con la Liga lo estoy intentando y sé que en cualquier momento va a caer, sé de la herramienta que tengo de larga distancia.

“Necesito mejorar, saber en qué momento rematar, buscarlo, porque no es hacerlo por hacer, muchas veces me precipito y tal vez no lo ejecuto de la mejor manera, pero sé que en cualquier momento caerá y estoy tranquilo con eso”, detalló ante la consulta de La Teja.

LEA MÁS: Alejandro Bran sale respondón a quienes lo critican por fallar penal con Alajuelense

Ale es claro que el gol es algo que busca por sus características individuales, pero en términos generales se siente tranquilo pues considera que en su función principal, como volante mixto, ha cumplido.

“Sé que estoy rindiendo y eso es lo más importante, que le doy otras cosas al equipo desde mi posición, por lo que trataré de seguir por ese camino”. añadió.

LEA MÁS: A Alajuelense lo castigan previo a semifinales por una mala maña que cuesta quitar