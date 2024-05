Alexandre Guimaraes alabó un detalle del clásico que molestará mucho en el Saprissa

Para Alexandre Guimaraes el arbitraje de Juan Gabriel Calderón estuvo acertado (Jose Cordero)

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, fue claro sobre las principales polémicas de la noche en torno al arbitraje como lo fueron las tres expulsiones que sufrió el Saprissa.

Para Guima, el trabajo y las decisiones del árbitro Juan Gabriel Calderón fueron las acertadas, desde su punto de vista, aunque entiende que en el bando morado piensen todo lo contrario.

“Yo creo que las expulsiones son totalmente acertadas por el árbitro. Vos no podés faltarle el respeto al árbitro (como afirman que lo hizo David Guzmán), si hay una entrada como la hubo en media cancha muy fuerte (la de Gerald Taylor), el árbitro tiene que intervenir.

“Sí el portero pierde mucho tiempo y luego ya hay otra acción tiene que sacar la segunda amarilla y ante todo eso nos pudimos mantener alertas. Por eso digo que el cuerpo colegiado anduvo bien, llevar un partido así no es fácil. A mí modo de ver el cuerpo colegiado condujo muy bien el juego y las decisiones, ante lo que se dio, no se podía hacer otra cosa que no fuera eso”, destacó.

En lo deportivo, para Guima, la Liga hizo todo por sacar el partido, y sí el marcador se quedó corto o no, eso se sabrá hasta este domingo cuando se juegue el partido de vuelta en Tibás.

“En una serie cuando sos casa, lo primero que tenés que hacer es ganar e hicimos, absolutamente, todo para ganar y que el marcador fuera más amplio. Fuimos superiores en el partido, después si ya es suficiente o no es otra cosa. Si no hubiéramos creado todas las opciones que creamos estaría muy disgutado, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya será el fútbol el que dirá si esa ventaja nos alcanza o no”, dijo.

Alexandre afirmó que corrigió errores que tuvieron en el clásico anterior; especialmente, en defensa y que el rival no te pudiera hacer daño, algo que lo deja satisfecho.

“Pudimos retocar algunas falencias físicas, para en el momento que comenzaran los partidos definitivos el equipo estuviera bien fisíciamente, y pudiera estar encima del rival como lo hemos hecho en todos estos juegos. Aprovechamos el tiempo de trabajo, y es evidente que hay una mejoría, que el grupo quiere alcanzar esa final. Aún con un marcador más amplio el partido del domingo será dificilísimo”, dijo.

Otro detalle que alabó Guima fue el equilibrio emocional del equipo y que los líderes, los de más experiencia, han entendido que deben contagiar a sus compañeros de esos detalles, mantener un foco, detalle que les ha permitido ir paso a paso, sacando los resultados ante cualquier situación.