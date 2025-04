Alexandre Guimaraes complació a Jafet Soto tras rudos filazos y Alajuelense salió ganando

Alexandre Guimaraes incorporó a Alejandro Bran en su once, y ya no lo toca de ahí. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexandre Guimaraes le hizo caso o tiró por los suelos en los últimos partidos de Alajuelense una polémica hipótesis que Jafet Soto, presidente y entrenador del Herediano señaló hace unas semanas sobre el futbolista Alejandro Bran.

El dirigente rojiamarillo tiró hace un tiempo que lamentaba que el volante se hubiera ido para el León porque allí no le daban oportunidad, dado que compartía el puesto con Celso Borges y el técnico siempre iba a preferir a su hijo.

“Cómo se va a meter en Alajuela a jugar la posición que juega el hijo del entrenador, cuándo va a jugar si el hijo del entrenador es el que juega esa posición. Pobrecito Alejandro Bran, pero no me llama y le pregunta al que sabe de fútbol qué decisión tiene que tomar... Estuviera aquí cagado de risa, cagado de risa estuviera”, tiró Soto.

El tiempo se encargó acomodar las cosas y pareciera que Soto más bien le echó una mano a los manudos, pues, casualmente, días después Bran apareció en cancha y su rendimiento fue en alzada y ya suma cuatro partidos al hilo como estelar con los erizos y sin necesidad de sentar a Celso.

Alejandro jugó por primera vez como estelar ante los florenses y fue la figura del partido, luego ante Cartaginés, le dieron descanso ante San Carlos y luego volvió a ser de la partida ante Pérez Zeledón y Santos.

“La verdad que estoy aprovechando, como siempre lo he dicho, cuando me dan minutos, hacerlo de la mejor manera para que el profe vea que uno está levantando la mano. Físicamente me siento bien y creo que lo estoy reflejando en los partidos, entonces la verdad que estoy muy contento”, dijo el volante sobre su momento actual.

Alejandro Bran se está consolidando en Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el certamen suma 542 minutos distribuidos en once partidos. El volante ciertamente tuvo un inicio complicado en el torneo, entre las fechas 1 y 10 fue titular solo una vez, ante Pérez Zeledón y luego entraba de cambio a ratitos, pero una vez que le dieron chance de estar desde el arranque ante el Team, no ha soltado el chance.

Ahora lo que el oriundo de Hatillo confiesa que anda buscando es el gol, la anda pulseando con remates de larga distancia, uno de sus fuertes, para redondear su participación con anotaciones.

“Claro, quiero poder anotar ya con el equipo, pero sé que se va a dar en el momento que Dios así me lo permita. Por el momento seguiré intentándolo, seguiré sacando ese recurso mío que es el disparo de larga distancia, y seguir entrenando, tratando de perfeccionarlo”, destacó.

A Jafet Soto se le cayó la hipótesis de lo que pasaría con Alejandro Bran en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Lejos de ser un error como se lo apuntó Jafet, Bran afirma sentirse muy contento en la Liga, un club en el que ha sentido mucho respaldo y le gusta mucho el ambiente interno.

“Me considero un buen compañero, un buen amigo, en el camerino trato de poner alegría, de vacilar, de llevarme bien con todos, creo que es algo que me caracteriza y a la hora de hacerlo fuera de la cancha, formo un vínculo muy bonito con los compañeros y ya en el terreno de juego, trato de reflejarlo, es una forma de respeto para ellos”, agregó.

Por el nivel mostrado y hasta ser un jugador habitualmente convocado a la Selección de Costa Rica, pareciera que es difícil ya tocarlo del once inicial, por más que otros digan lo contrario.