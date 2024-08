Alexandre Guimaraes habría encontrado otro cachorro que siga los pasos de Jeyland Mitchell

Santiago Van Der Putten fue la figura que le dio los tres puntos a Alajuelense este martes. (Rafael Pacheco Granados)

En Alajuelense ya hay un jugador que, con la bendición de Alexandre Guimaraes, ya está apuntando a seguir los pasos de Jeyland Mitchell en la zaga rojinegra.

Se trata de Santiago van der Putten, quien ya está dando de qué hablar en el plantel erizo, un chamaco de 20 años al que Guima le está dando confianza y minutos, ante lo que este ha respondido con buenos partidos.

El joven lleva cuatro partidos al hilo como titular, dos en el Apertura 2024, ante Pérez Zeledón y San Carlos, y dos en Copa Centroamericana ante Alianza de El Salvador y Comunicaciones de Guatemala.

Luego de una larga lesión que lo tuvo lejos de las canchas por un año, Santi ha alternado en el centro de la defensa con jugadores como Alexis Gamboa, Manjrekar James y Guillermo Villalobos.

Tras el choque ante los cremas, en el que marcó el gol del triunfo con un cabezazo a los 86 minutos, su primero como manudo, el mismo Guima destacó que ha venido trabajando con él.

“Sabemos y eso lo hemos hablado con la dirigencia, que el trabajo que se hace en las ligas menores, si existiera la posibilidad de ir poniendo a los jugadores, en equis o ye situación, nosotros no íbamos a dudar de eso y lo íbamos a hacer.

“Porque vemos que hay calidad, así que soy sincero, para mí no fue difícil decirle a Jeyland Mitchell: ‘Un paso adelante y hágale’. Ahora tampoco está siendo difícil, porque uno ve el rendimiento de los jóvenes (como Santiago) en los entrenamientos”, comentó.

Van der Putten incluso fue designado por Concacaf como el jugador del partido contra los chapines, vivir estos momentos es algo que afirma soñó desde hace mucho tiempo.

“Esto parece un sueño, no solo por el gol, sino por otro partido más que concluyo completo y estoy muy feliz por eso. Me parece mentira, ya lo he dicho antes, cuanto estaba lesionado soñaba con momentos como estos y ahora a disfrutarlo mucho”, comentó el chamaco tras el partido.

Este martes era el jugador más joven en la cancha, otro detalle que comentó y no pasó por alto.

“Es muchísima responsabilidad, pero también muchísima confianza saber que creen en nosotros los jóvenes, que los del CAR venimos desde abajo, que estamos empujando, que se nos dan las oportunidades y ojalá se nos abran muchas puertas más”, añadió.

El próximo reto del chamaco podría ser el domingo, en el clásico ante Saprissa, luego de ver su rendimiento y confianza, es una opción que parece abierta.