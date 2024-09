Alexandre Guimaraes le anduvo con pinzas y mucho cuidado a un tema que genera polémica

Alexandre Guimaraes fue muy cuidadoso con el tema del partido del sábado ante el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, eligió con mucho cuidado sus palabras en la conferencia de este jueves tras derrotar a Puntarenas FC.

El técnico sabía que el polémico tema de la programación del partido ante el Herediano era una pregunta fija, y se la jugó diciendo solo que hay que esperar noticias y si se tiene que jugar se hace y listo, sin darle mucha explicación a nadie.

De lo que sí profundizó es de la importancia sobre el descanso que tengan los jugadores entre partidos o después que se integran de una convocatoria a selección.

Alexandre Guimaraes explicó la importancia del descanso entre partidos. (Prensa Alajuelense)

“He estado en campeonatos clase A y lo puedo hablar con toda la autoridad; en cualquier torneo clase A los futbolistas tienen que tener un tiempo de recuperación, si nosotros queremos mejorar, y todos estamos acá para eso, para aportar y mejorar el producto local, es un asunto que me parece se debe volver a evaluar.

“Habiendo dicho eso, en cada partido tenemos que ir con lo que pienso es lo mejor que tenemos para ese partido; yo no puedo jugar un partido pensando que luego me toca fulano o mengano, acá trajimos al grupo que estaba habilitado para jugar. Nosotros les damos mucho valor a los procesos de entrenamiento. Cualquier otro cuerpo técnico quizás no hubiera sucumbido a la tentación de dejarse a dos futbolistas en casa, pero que fueron jugadores que actuaron muy pocos minutos,”, explicó.

Guimaraes afirma que el pasar el partido de ayer para hoy no le alteró nada de cara a la mejenga de este sábado, algo de lo que no quiso profundizar mucho.