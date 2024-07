Alexandre Guimaraes le dio la razón en su enojo a afición de Alajuelense por un motivo

Alexandre Guimaraes fue auto crítico de lo mostrado por Alajuelense ante Santa Ana. (Jose Cordero)

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, fue muy sincero y directo en darle la razón a los aficionados manudos que se molestaron y silbaron luego del empate en casa a uno ante Santa Ana.

Guima comentó que él también salió insatisfecho de lo que hizo el León, especialmente en el segundo tiempo en el que considera que su equipo se perdió y no hizo lo que venían realizando.

“La afición tiene toda la razón en salir molesta, está claro que el rendimiento de nosotros hoy, sobre todo en la segunda parte no fue el que que todos esperamos que el equipo pueda dar. Nosotros jugamos para ellos y ellos tienen toda la libertad expresarse ante la adversidad como lo hicieron.

“Nosotros entendemos totalmente a la afición, el grupo está por supuesto comprometido a no repetir una segunda parte como la que hicimos”, explicó el DT al consultársele sobre los chiflidos.

El rojinegro fue tajante que el segundo tiempo fueron los peores 45 minutos de todo el campeonato y señaló por qué siente que su equipo se le cayó en esa parte del choque.

“En la segunda parte está clarísimo que no pudimos desplegar lo que hemos hecho en los tres partidos y medio anteriores. No tuvimos control, el rival aprovechó para intentar nivelar el juego, nos costó mucho entrar en el partido. Definitivamente en nuestra cancha no podemos tener el norte tan perdido. Digamos que son los 45 minutos dentro de estos partidos oficiales que hemos hecho y los de pretemporada más deficientes que hemos hecho hasta ahora”, criticó.