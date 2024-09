Alexandre Guimaraes llamó a la calma por un detalle en medio del júbilo en Alajuelense

Alexandre Guimaraes hizo un análisis muy aterrizado del momento de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion )

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, está satisfecho y contento por lo que ha mostrado su equipo durante el Apertura 2024, pero sabe bien que conseguir el liderato con tanto torneo por jugarse en la fase regular no da para tirar las campanas al aire.

El entrenador afirma que el ser líderes no debe significar una presión adicional, pues es solo un objetivo para el que estaban trabajando, entonces no tendría por qué significar ningún tipo de peso. Por primera vez, la Liga llegó a lo más alto del torneo tras golear 4-0 a Guanacasteca.

“Sinceramente, no veo presión en ser líder, este es un club que siempre tiene que pelear por estar en esa posición. Sabemos que es un torneo muy reñido que, al estar tan seguida una fecha tras otra, puedes estar arriba y otra no, pero nunca sin mucha diferencia de puntos para volver. El asunto es mostrar que lo que estamos haciendo es bueno, que tenemos con qué pelear y seguir, pero aún queda mucho torneo para pensar que esto es algo definitivo”, dijo.

Cada partido supone una prueba más para llegar al objetivo definitivo que, primero es amarrar ese liderato para asegurar una gran final, en caso de ser necesaria en la lucha por el título

“Nos preparamos bien para los grandes momentos, tenemos una semana interesante enfrente; vamos a defender el liderato a Puntarenas, recibimos a Herediano, vamos a Sporting. Tenemos que ir partido tras partido, no tirar las campanas al vuelo ni hacer loco, vamos paso a paso”, explicó.

Además, habló sobre las cosas que aún le preocupan y deben trabajar para esa mejora continúa en un detalle en particular que ha detectado con el pasar de los encuentros.

“Lo que más me preocupa es intentar que no tengamos lapsos, este es un equipo al que golpean cuando cae en esos lapsos y que quizás no sea porque los rivales nos dominen que sé yo, 15 minutos del partido, no es así, por eso digo lapsos que son circunstancias aisladas en los que el equipo y los futbolistas tienen que estar superconcentrados para no dar estas opciones a los rivales”, dijo.