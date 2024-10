Alexandre Guimaraes reaccionó a la lesión que tiene Celso Borges de manera increíble

Alexandre Guimaraes no cerró la puerta a la posibilidad que Celso Borges juegue ante Antigua.

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, habló este martes sobre la lesión que tendría el capitán erizo Celso Borges, que según se filtró lo tendría dos semanas afuera de acción.

A Guima no le hizo gracia que se filtrara la posible baja de quien también es su hijo y no dio muchos detalles al respecto aunque sí aclaro que no se trata de una lesión “tan grave” y no descartó que pueda jugar ante el Antigua por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Cuando le preguntaron por el tema se hizo un poco el desentendido como si no pasara nada hasta que luego indicó que iba a repetir la “canción” o el discurso que ha dado ante la lesión de algún jugador.

Celso Borges tiene en vilo a la afición y cuerpo técnico de Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“Faltan 24 horas, tenemos todavía el entrenamiento de hoy en la tarde para ver sus posibilidades reales para poder estar mañana, no es tan grave, pero como lo hemos hecho siempre, el jugador que esté convocado es porque puede tener opciones de entrar en algún momento del partido y como mañana podemos citar a 23 futbolistas, entonces damos esas 24 horas para ver”, comentó.

De esta manera Guima se desmarcó de no dar pistas a rivales tanto para este miércoles como para el sábado ante el Saprissa partido en el que se cree que tampoco estaría el capitán manudo.