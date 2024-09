Alexandre Guimaraes respondió por qué llegó Bryan Oviedo si está tan contento con Ian Lawrence

Ian Lawrence tendrá un duelo con Bryan Oviedo por la lateral izquierda de Alajuelense. (Jose Cordero)

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, respondió una de las preguntas que más se hicieron muchos tras la llegada de Bryan Oviedo al club. ¿Porqué lo contrataron si en el club estaban tan contentos con el trabajo de Ian Lawrence como lateral izquierdo?

En diversas ocasiones Guima ha defendido el trabajo de Lawrence, de quien dice tiene números y rendimientos de lateral top, pero a pesar de eso traen para competirle una ficha muy pesada.

A la consulta, el entrenador de Alajuelense justificó que la llegada del Gallito no se trata porque estén incómodos con lo que hace Ian u otro futbolista como el joven Wálter Ramírez en esa posición.

LEA MÁS: Hernán Medford reaccionó al halago de Alexandre Guimaraes, luego del Sporting vs Alajuelense

Guima reconoció que Oviedo llegó por pedido suyo.

“Nosotros tuvimos que reaccionar rápido ante la operación de Ronald Matarrita. Insisto en algo que dije antes del partido. Estamos trabajando para la Liga del futuro pero tenemos que ocuparnos en la Liga del presente, por lo tanto no podemos pestañear. No podemos cargar demasiada responsabilidad para Wálter porque Ian no es de hierro y va a tener que descansar en algunos partidos.

“La posibilidad surge por que nosotros le hicimos ver a la directiva y al gerente deportivo una necesidad y que si el futbolista estaba en el mercado y es un jugador que todos sabemos por su recorrido lo que nos puede ayudar y era una transacción sencilla porque era un jugador libre, así que todos entendimos que era lo más conveniente para no apurar a nadie”, comentó el técnico.

Sobre qué pasará con Bryan, fue muy puntual en el plan que tiene para él.

“Él desde que se incorporó ha estado trabajando con el grupo y con el profe Martinho Du Prado (preparador físico) con el fin de ir haciendo los procesos de entrenamientos que hemos hecho con todos los futbolistas que se han integrado cuando el campeonato ya arrancó.

“Tenemos unos días más antes de viajar a Guatemala (para jugar ante Comunicaciones por Copa Centroamericana) para tomar la decisión de si está o no para el partido del domingo con Cartago o si está para viajar. Eso pasará de acuerdo a lo que veamos en estos entrenamientos de viernes y sábado y si probablemente lunes, como hicimos con otros jugadores, meterlo en un partido con los jugadores que tienen menos minutos y constatar en acciones de juego que se pueda incorporar lo más pronto posible”, dijo.

Es decir, tocará esperar a ver cuando debuta Bryan y si eso incidirá en la titularidad de Lawrence.