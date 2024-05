Alexandre Guimaraes reveló cómo es su relación laboral con su hijo Celso Borges en Alajuelense

Celso Borges y su papá, Alexandre Guimaraes. Instagram.

Alexandre Guimaraes estuvo este viernes como invitado en el programa Malas Compañías de Teletica Radio 91.5 FM, y en un espacio más relajado contó cómo su llegada a Liga Deportiva Alajuelense ayudó a madurar a su hijo Celso Borges, quien juega en el cuadro manudo.

En medio de la entrevista con Ignacio Santos y Armando González, Guima confesó una de las dudas que más preocupó a su hijo para llevar el día a día sin problemas entre ambos.

“Si esta situación se hubiera dado hace quince años, ninguno de los dos lo hubiéramos sabido manejar como lo estamos haciendo ahora, porque ambos estamos creciditos a nivel profesional y personalmente, la única situación que en un momento determinado cambió fue en un café previo, porque conforme se daban los acercamientos él tenía la inquietud de si se iba a dar mi llegada al club.

“La primera inquietud que tuvo fue, ¿cómo me iba a decir? (risas), le respondí que me dijera como le diera la gana, si me quiere decir “pa” o “profe” lo podía hacer sin problemas. Algunos jugadores me dicen Guima y no pasa nada”, agregó.

Al final, según explicó Guima, Celso solo levanta la mano, como si estuviera en la escuela, para pedir la palabra o llamar su atención.

El profe espera que esta etapa le ayude a Celso a afinar detalles para cuando en el futuro decida colgar los tacos.

“Es la última prueba de liberación que él está teniendo, es como aquellos anuncios que una persona rompe una pared y sale con una luz diferente, a la larga quizás para él esta experiencia esté siendo esto. Es evidente que tiene un liderazgo dentro del club, tomó la estafeta de Bryan Ruiz y después de esto tendrá la posibilidad de meterse en cualquier ramificación que el fútbol da”, indicó.