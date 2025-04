Alexandre Guimaraes salió en defensa de su asistente tras acusaciones del banquillo de Pérez Zeledón

Alexandre Guimaraes, defendió el comportamiento de su asistente Juliano Fontana. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense acabó caliente en los banquillos al punto que Juliano Fontana, asistente técnico de Alexandre Guimaraes, se fue expulsado por presuntamente meterse con sus colegas generaleños.

Omar Royero, asistente técnico sureño, era uno de los más enojados por el encontronazo que tuvo con el brasileño, a quien acusó de faltarle el respeto y meterse con ellos adrede para provocarlos, tal como se indicó en la transmisión del partido de este lunes en FUTV.

Al cuestionarle a Guima por lo sucedido y que no es la primera vez que le acusan de algo parecido, lo defendió con todo y negó que sea una persona problemática o que no se comporta como debe.

“Juliano no ha tenido ninguna tarjeta roja en lo que llevamos del torneo, ni en el torneo pasado, ni cuando llegamos. A no ser que yo haya visto otros partidos. No pude ver la acción porque yo estaba hablando con el cuarto árbitro. Juliano es mi hombre de confianza y, por lo tanto, lo que me diga, yo se lo voy a creer”, comentó.

Horacio Esquivel, entrenador de los generaleños, tampoco entró en mucho detalle al asegurar que estaba muy metido en el partido, pero sí señaló que se percató de unos gestos.

“Yo estaba observando el partido, en realidad no tuve tiempo para ver, pero sí me percaté de algunos gestos que él estaba haciendo a algunos compañeros, pero como estaba en el partido no puedo decir claramente qué, pero sí lo escuché gritando y haciendo gestos que uno lo mira de pronto, al final lo que haya hecho él, el cuarto árbitro lo vio, el delegado y muchas personas, entonces lo que yo diga acá es secundario, pues yo en lo que estaba era dirigiendo”, explicó.