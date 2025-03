Alexandre Guimaraes se escuchó como pocas veces tras el empate de Alajuelense ante San Carlos

Alexandre Guimaraes reconoció sentirse preocupado por la falta de gol de Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, salió golpeado y molestado tras el empate en casa ante San Carlos y tuvo uno de los discursos más críticos que se le ha escuchado desde que llegó al León.

A diferencia de otras ocasiones en la que el técnico dio una que otra justificación o análisis que no muchos compartieron, este jueves fue claro en decir que el resultado le decepcionó y el juego visto por los suyos y que comparte la molestía de la afición se que silbando el desempeño.

“No solo la afición está molesta, estamos molestos absolutamente todos, porque nosotros planteamos el partido de diferentes maneras y no fuimos capaces de sacar una diferencia. Intetamos una primera estrucutura, luego otra y no pudimos ser claros en la puntada final, en el último cuarto de cancha y eso por supuesto que nos tiene muy molestos”, dijo.

El entrenador erizo recibió cuestionamientos por la falta de gol de su equipo, situación que tampoco ocultó e hizo una comparación con la temporada pasada.

“Simplemente, que la calidad en el último cuarto de cancha estaba más clara en el torneo pasado. Ahora no estamos claros, y pues obviamente el rival se siente más fuerte en su labor defensiva”, destacó.

Al consultarle de manera directa qué es lo que más le preocupa del equipo, reconoció algo que muchos aficionados y medios han señalado, como la inconstancia.

“Lo que me preocupa es que nosotros en casa no podemos ser tan oscilantes en el rendimiento, eso me tiene preocupado”, sentenció.

Alajuelense volverá a jugar el próximo lunes cuando visite a Pérez Zeledón en el estadio Municipal de San Isidro.