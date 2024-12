Alexandre Guimaraes sorprendió al responder si Alajuelense tiene “ventaja” al tenerlo en banca

Alexandre Guimaraes se cuida más de los halagos que de las críticas que recibe en Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexandre Guimaraes ha sido uno de los elementos por el que muchos aficionados y periodistas han ubicado ha Alajuelense como uno de los favoritos en semifinales, debido a su experiencia en estas instancias tanto en Costa Rica como en diversos países,

El “Factor Guima” es un detalle que, para un grueso de gente, podría entrar a jugar, sin embargo con su colmillo y bagaje el técnico erizo sabe cuidarse tanto de las críticas como de los halagos.

De manera directa, el rojinegro afirma que no todo el éxito que han cosechado los manudos en este semestre, es suyo, pone a su lado al cuerpo técnico y a la planilla y reveló un detalle de su personalidad sobre este aspecto.

“Agradezco mucho el poder estar acá, en una antesala de jugar una semifinal, está claro que uno con la experiencia que tiene va reconociendo momentos en que los futbolistas esperan una respuesta de parte tuya, que les dé más claridad, en eso sí podemos hablar, pero pensar, que nunca ha sido mi caso, que soy el amo y dueño del camerino y de la verdad, no, no, no es el caso, jamás”, explicó.

Para Guima este ha sido un semestre sin pausa, en el que ha tenido muy poco espacio para hasta ver qué se está haciendo en otro nivel.

“He vivido, junto a la gente que traje para trabajar conmigo, de un nivel de descubrimiento en muchas situaciones que el fútbol da, es algo que para mí ha sido increíble, lo estoy disfrutando muchísimo. Siento incluso que a veces no se dimensiona lo que este grupo de jugadores está haciendo en este semestre, cuando uno habla con profesionales de otros países que preguntan, realmente se sorprenden”.

Alexandre ha enfrentado seis semifinales en Tiquicia, esta será su segunda con Alajuelense, en el torneo pasado eliminó en esta instancia a Herediano, pero en la final cayó ante el Saprissa.