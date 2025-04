Alexandre Guimaraes tuvo inesperada reacción cuando le consultaron por ausencia de Joel Campbell

Joel Campbell fue titular ante San Carlos y contra Pérez Zeledón ni siquiera fue convocado. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, tomó una decisión fuerte en el juego ante Pérez Zeledón al dejar fuera de convocatoria a dos nombres pesados en el equipo como Joel Campbell y Diego Campos.

La ausencia de los jugadores fue muy llamativa, el jueves fueron titulares ante San Carlos, pero cuatro días después el DT los dejó en Alajuela, por lo que muchos se preguntaron qué sucedió.

Al DT le cuestionaron la decisión en conferencia de prensa y la consulta no le gustó nadita, al punto que se negó a responder.

“Acá vine a hablar del grupo de futbolistas que me traje a Pérez Zeledón, no de los que se quedaron allá en Alajuela y en San José. Así que ante eso, cualquier criterio que se me pida en ese sentido, ya que abriste la pregunta, pues hablo de los jugadores que están acá, no puedo hablar de los jugadores que no están”, comentó.

El caso de Joel en Alajuelense preocupa cada vez más, tiene pocos minutos, hasta el jueves todos los partidos en los que sumó minutos lo hizo entrando de cambio y tras jugar por primera vez desde el arranque, en el siguiente compromiso ni siquiera lo convocaron.