Alonso Solís explotó y clama por justicia por un asunto que lo tiene indignado

Alonso Solís dirige al Municipal Desamparados en Linafa.

Alonso Solís explotó este viernes en sus redes sociales para quejarse de un asunto que lo tiene realmente indignado, luego que la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA) descalificara al equipo que dirige en ese torneo por una apelación.

En su cuenta de Instagram, el Mariachi realizó una publicación en la que afirmó que no hablaba a nombre del Municipal Desamparados, equipo que dirige desde hace un tiempo, sino a título personal, pues considera injusta la manera cómo los están sacando del torneo.

“Lo que nos están haciendo no es justo y tenemos todas las pruebas, así que confiamos en Dios que los que mandan hagan justicia. Tengo muchísimas cosas que he visto y aprendido de esta liga y que hay que cambiar, pero ya no puedo seguir callándome todo lo que veo”, destacó.

Alonso Solís hizo un fuerte reclamo en Instagram sobre el Municipal Desamparados. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Una serie dominada en cancha, pero perdida en la mesa

Solís tiró el tapón luego que LINAFA les dio por perdida la serie de octavos de final ante el club El Valle FC de Limón, pese a que en la cancha ganaron con un global de 9-1.

En el terreno de juego solo hubo un equipo en la serie tras imponerse 6-1 y 3-0, pero los caribeños sorprendieron al apelar el resultado porque presuntamente su rival alineó jugadores extranjeros sin documentación al día.

Desamparados responde y defiende su inscripción

El cuadro de Desampa rechazó los cargos y apeló de vuelta la decisión, por lo que está pendiente que se resuelva el asunto.

“Los jugadores en cuestión fueron debidamente inscritos a través de los sistemas oficiales de Linafa y FIFA Connect, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el reglamento de competición. Asimismo, se cuenta con la documentación que respalda su condición migratoria conforme a lo establecido en el artículo 19”, explicó el club.

Serie en suspenso a la espera de resolución

Desampa se enfrentaría al Municipal Puntarenas en los cuartos de final este fin de semana, partido que no será programado hasta que se resuelva en definitiva el conflicto.