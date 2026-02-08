Amarini Villatoro hizo un fuerte reclamo a directiva del Cartaginés por algo que urge cambiar

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, fue muy sincero sobre una situación que pasa en su club que no le gusta, y que no ve en los otros equipos grandes del país.

El técnico fue crítico con el hecho de que los blanquiazules acepten préstamos de jugadores jóvenes de otros clubes para que se fogueen en el cuadro brumoso y que, cuando ya están listos, se los lleven.

Amarini Villatoro fue muy sincero con la dinámica de los préstamos en Cartaginés. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

El chapín afirmó que hacer eso es un problema, pues bloquea el crecimiento de los futbolistas canteranos y que cuando estos llegan al primer equipo, tienen poca cancha y trayectoria, algo que —según él— se nota en certámenes como el torneo de Copa.

Comparación con los otros grandes

“Usted no ve a la gente de Herediano prestándole jugadores a Alajuelense para hacer minutos, o a Saprissa dándole futbolistas a Herediano para hacer minutos y así.

“En los últimos tres años, los minutos de los jugadores sub-20 acá la mayoría lo hacen jugadores que vienen a préstamo y es una situación que luego nos repercute en el torneo de Copa, porque no tienen ni el roce, fogueo o espacio para entrenar en el equipo de primera división e ir conociéndolos”, indicó.

LEA MÁS: Fernán Faerron confesó cuál fue siempre su plan en Costa Rica tras debutar con el Cartaginés

El llamado a cambiar la política

Para Villatoro, Cartaginés debe dejar atrás esa práctica y darles prioridad a sus jóvenes, porque ese es el futuro del club.

“Por mi parte, yo lo veo así, nosotros tenemos que formar mejor a nuestros jugadores y darles la oportunidad a ellos. Lo digo con todo respeto, no estoy diciéndolo por otra cosa. Cartaginés es un equipo grande que debe velar un poquito más por eso.

“Yo soy un facilitador de oportunidades; como todos, cometo errores y podemos incurrir en muchos riesgos, pero me encantaría que poco a poco la gente de la cantera sume más minutos en primera y lo hagamos.

“Lo digo abiertamente porque es algo que marca la estadística, no son mentiras. Si queremos que nuestra liga menor crezca, démosle la oportunidad”, puntualizó.

LEA MÁS: Cartaginés logró corregir su rumbo y hasta le alcanzó para alcanzar al primer lugar

Kenyel Michel tomó ritmo en Cartaginés y luego fue Alajuelense el que le sacó provecho. (Prensa de Cartagines/Prensa de Cartagines)

El ejemplo que refuerza su argumento

Un caso reciente fue el de Kenyell Michel, quien jugó en Cartaginés unos meses, tomó ritmo y luego llegó a Alajuelense con buen nivel, al punto que fue vendido a la MLS.