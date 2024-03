Andrés Carevic dejó un acertijo en su carta de despedida en Alajuelense que podría ser revelador

Andrés Carevic dejó palabras interesantes en su despedida con Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

La carta de despedida de Andrés Carevic fue un discurso lleno de gratitud para Alajuelense y el liguismo en general, luego de que este jueves fuera separado de su cargo tras su segunda etapa en el cuadro erizo.

Las palabras de agradecimiento fueron las primeras en aparecer, seguido de la ratificación de que dio todo lo que tenía en el tanque para sacar a la Liga adelante, así como que no se ahorró una sola gota de sudor.

Hacia el cierre de su publicación en redes sociales vino la que posiblemente es la parte interesante, la cual está abierta a la interpretación y hasta deja un acertijo de por medio de qué es lo que podría estar sucediendo alrededor del León.

“Deseo enormemente que la Liga se UNA y todos apoyen desde el lugar que les corresponde, para que las cosas que se merece este club puedan alcanzarse”, escribió Carevic siendo muy enfático y poniendo en mayúsculas la necesidad de que todos jalen para el mismo lado.

¿Existen divisiones? ¿A qué se refiere el profe al decir que es necesario que la Liga se una? ¿Habla a lo interno o a lo externo? Le consultamos a diversas fuentes alrededor del club para que nos dieran su opinión.

Para Austin Berry, exjugador rojinegro, la fisura se dio entre un sector importante de la afición y el equipo, al punto de que la situación se volvió insostenible y no hubo otro camino más que quitar al DT.

“Obviamente al no haber resultados positivos el aficionado está muy dolido y decepcionado de los últimos acontecimiento, no gana finales o no llegar a finales a nivel nacional ha dejado mucho para hablar en los últimos años y uno entiende al aficionado en estos momentos.

“Yo lo visualizo así porque cada vez que el equipo tiene malos resultados, sobre todo en la era Carevic, el aficionado empezaba a pedir su destitución, los fracasos a nivel nacional tienen al aficionado herido y resentido y obviamente que no está soportando esta presión que se generó através del tiempo para el liguismo, adonde tenemos muchos años de no tener campeonatos a nivel nacional.

“Yo en particular era uno de los que creía en Carevic y en el proceso, pero creo que llegó a un punto donde no hay por dónde continuar, el equipo se le salió de las manos como entrenador y en buena hora la directiva tomó la decisión, porque ya era un tema insostenible”, considera.

Entre la afición de Alajuelense y el técnico Andrés Carevic había una división evidente. (MAYELA LOPEZ)

Más opiniones

Gerardo Coto, periodista de Canal 13, también cree que el asunto anda más por la gente y los criterios que tienen de cómo debería manejarse el equipo respecto a lo que hacen a lo interno.

“Yo no siento el liguismo tan dividido, sino muy resentido con la labor del equipo desde hace varios años, creo que están en desacuerdo con muchas contrataciones y decisiones que ha tomado la directiva, veo más eso a que una desunión de la afición general, porque el estadio casi siempre está lleno pese a todo lo que ha pasado en estos últimos diez años, donde casi no han tenido títulos. Yo no diría que están desunidos, pero sí muy resentidos”, expresó.

Diego Obando, comunicador de Multimedios Canal 8 y presentador del programa Fútbol Al Día piensa que las palabras de Carevic pueden dar una pista de que a lo interno tal vez no todo esté tan tranquilo.

“Creo que Carevic dejó marcada a la Liga para siempre, es un equipo donde fue noticia e historia, quedó campeón aunque perdió más de lo que ganó, la gente lo liquida mucho por ciertos momentos, pero creo que sí es un tipo que como lo dice, lo dio todo siempre, eso no se pone en duda.

“El último párrafo creo que se interpreta que no todas las partes están unidas en Alajuelense, que hay alguna división o que alguien mete la cuchara ahí y no aporta, no me queda claro si habla de camerino, de junta directiva, gerencias, pero sí me parece es un hachazo bien pegado dentro de la institución”.

Maynor Solano, afamado periodista y conductor del espacio Únicamente Fútbol en FUTV, fue el más duro de todos y afirmó que el exentrenador rojinegro soltó algo que no le favorece al club.

“Siento que en el tema de fichajes no se siguieron las recomendaciones como Andrés Carevic quería y que hay algunas contradicciones en el discurso, sin que se entienda como simpleza, las cortas respuestas que daba cuando se le consulta al respecto muestra la incomodidad en ese tema.

“Creo que la división es a lo interno, hay decisiones que Carevic no aprobó y aún así se tomaron para el primer equipo. Siento que en la última frase da un mensaje que hay gente metiéndose en campos que no les corresponde, no sé si le estará diciendo a don Joseph que no se meta directamente en el tema de las contrataciones o al gerente deportivo que no se meta en decisiones técnicas, que cada uno se quede en sus funciones”, opinó.

Quién sea que tenga la razón, el último mensaje de Carevic es un llamado a superar cualquier diferencia en pos de lo que más le importaba, Liga Deportiva Alajuelense.