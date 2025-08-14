Andrés Carevic destacó aspecto clave para el Cartaginés luego de haber goleado al Saprissa

Andrés Carevic fue muy claro en la importancia del partido ante el Motagua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Andrés Carevic y el Cartaginés se juegan prácticamente la vida en la Copa Centroamericana este jueves en la visita ante el Motagua de Honduras, juego al que llegan bastante obligados.

Los brumosos no tienen puntos en el grupo C de la competición luego de perder en el debut ante el Saprissa, mientras que el Monstruo y su rival de este jueves ya suman seis unidades tras dos partidos, por lo que una derrota prácticamente los sepultaría a falta de dos juegos para cerrar la fase de grupos.

LEA MÁS: Cartaginés estará en el debut de técnico que hace muy poco hizo sufrir mucho al Saprissa

Para Carevic, la necesidad de puntuar en tierra catracha es total, quieren aprovechar la motivación que traen luego de golear 3-0 a la S el domingo anterior en el torneo local, además que hizo énfasis en la recuperación del grupo.

“Le dimos mucha importancia a la recuperación de los jugadores para que puedan estar al cien por ciento. Sabemos que es un partido difícil para nosotros, complicado.

“Es un partido importante y clave por cómo está el inicio de esta competición, es un inicio difícil, nosotros ya sabíamos que de los primeros siete partidos, nos iban a tocar cinco de visitante, algo bastante complicado”, comentó.

LEA MÁS: ¿Cuántas veces ha goleado Andrés Carevic a Saprissa?

Sobre Motagua, uno de los líderes del grupo, destacó que le tiene respeto, pero saldrán a jugar con confianza y ganas de llevarse los tres puntos.

“Es un equipo importante en Honduras. En Concacaf lo vienen haciendo muy bien. Siempre respetando al rival, nosotros trataremos de proponer lo nuestro, nuestra estrategia, nuestros planes de juego para venir a sacar un resultado positivo, la verdad que es un partido clave y muy importante para nosotros”, añadió.

LEA MÁS: Esto dijo la Comisión de Arbitraje sobre el polémico primer gol de Cartaginés ante Saprissa