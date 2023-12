Andrés Carevic habla de la dificultad adicional que se le cruzó en la serie ante el Herediano

Andrés Carevic no ha perdido con el Herediano en este torneo. (Alonso_Tenorio)

A Andrés Carevic y Alajuelense la salida de Jeaustin Campos del banquillo del Herediano les metió una dificultad adicional para la semifinal del Apertura 2023 que arranca este sábado.

Carevic ya tenía bien leído al Team de Jeaustin, lo enfrentó cuatro veces en tres meses, pero con el cambio de banquillo en el bando rojiamarillo hay detalles que podrían variar en la táctica y parado del rival.

De feria, ni siquiera saben quién es el técnico real de los florenses, información que su contrincante no ha querido revelar y solo habla de un grupo de trabajo que nombró hace dos días.

“Nosotros estamos enfocados en lo que vamos hacer nosotros, al igual que ellos, más allá de las decisiones que tomen”, respondió sobre ese cambio súbito.

“Nos hemos enfrentado muchísimo a este rival. Nos vamos a enfocar en eso. Es importante y esperamos tomar las mejores decisiones. Herediano tiene un gran plantel y van a hacer lo mejor para afrontar este partido”, añadió.

La moral del equipo en este momento está por todo lo alto tras ganar el Torneo de Copa en la final ante Saprissa y adelantase en la serie por el título de la Copa Centroamericana al triunfar 3-0 ante el Real Estelí, en el partido de ida como visitante. Sin embargo, eso ya es cosa del pasado.

“Es importante haber ganado, pero ya dimos vuelta a la página. Lo más importante ahora es recuperar a los jugadores para una serie que será muy dura”, destacó el estratega rojinegro.

La Liga mantiene aún la duda de Johan Venegas, quien no viajó a Nicaragua por lesión, de Alex López quien salió lesionado ante el Estelí, y de Joel Campbell, que no fue titular el martes por no estar al 100%, según confesó Carevic.