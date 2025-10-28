Andrés Carevic se sinceró sobre la estrategia que tomará Cartaginés para enfrentar al Motagua en Honduras

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, fue muy sincero sobre la postura que tomarán en el partido de vuelta ante el Motagua de Honduras por el repechaje de la Copa Centroamericana que da un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los blanquiazules se enfrentarán al Ciclón este martes a las 8 p.m en el estadio Chelato Uclés en Tegucigalpa luego de triunfar 1-0 en el partido de ida en el choque disputado hace ocho días.

Andrés Carevic buscará el triunfo con Cartaginés en Honduras pese a la ventaja en el partido de ida ante Motagua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Venimos de doble jornada, muchos partidos, dándole importancia a la recuperación de jugadores, es el tercer partido con Motagua, ya nos conocemos, hablando un poco de las características de sus jugadores y los nuestros.

“Nosotros tenemos una esencia e idea de tratar de tener un equipo equilibrado, ordenado, de proponer en todo lado, a pesar de tener una ventaja, hay que dejar de lado eso de un momento y planificar un partido para tratar de poder ganarlo, porque a venimos a proponer y ganar”.

LEA MÁS: Periodista advierte sobre los fantasmas que rodean al Cartaginés antes del repechaje con Motagua

Administrar la ventaja

¿Cómo maneja el partido para saber administrar la ventaja que traen?

Esperamos un partido durísimo con mucha exigencia, muy disputado, ellos están acá en su casa con su gente, si sabemos que enfrentaremos un partido difícil y bravo, pero nosotros tenemos un plan de juego y daremos nuestro mayor esfuerzo, las cosas pasan un poco por ahí”.

Cartaginés derrotó a Motagua en la idea de la serie de repechaje por 1-0. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La ausencia de Johan Venegas

¿Cómo maneja la ausencia de Johan Venegas en un partido tan trascendente?

Estamos un poco acostumbrados este semestre, lamentablemente, con el tema de las lesiones. Hemos tenido muchas bajas en muchos partidos, por eso felicito a mis jugadores que, a pesar de tantas bajas, han hecho un esfuerzo muy grande en posiciones que no son habituales, y han logrado ser competitivos y estar peleando los dos torneos. Johan es una baja importante para nosotros, pero hay compañeros que lo han sustituido y lo han hecho bien. No tenemos dudas de que a quien le toque jugar lo hará muy bien.

LEA MÁS: Cartaginés viajó este domingo a Honduras con dos bajas pesadas y una asignatura pendiente ante Motagua

¿Qué propuesta traerá Cartaginés?

Tenemos la ventaja, pero nosotros tenemos una idea que propusimos desde pretemporada, pensando en el torneo y Concacaf. Tenemos un plan de juego sobre cómo vamos a defender y atacar, y vamos en ese camino. No tenemos por qué cambiar: somos un equipo en el que todos atacan, defienden, que son intensos y exigentes. El partido de mañana no será la excepción, será duro ante un rival que saldrá a buscar el marcador en su cancha.