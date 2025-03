Andrés Carevic se sinceró sobre un detalle en el que Cartaginés le saca ventaja a Alajuelense

Andrés Carevic reconoció un detalle en el que Cartaginés podría sacarle ventaja a Alajuelense. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, enfrentará este domingo por segunda ocasión a Alajuelense, club que lo dio a conocer en Costa Rica y en la conferencia de prensa previo al juego reconoció un detalle en el que les podría sacar ventaja.

Al entrenador argentino le consultaron si para la mejenga, los brumosos podrían llegar con ventaja en la parte física y de descanso, dado que su último encuentro fue el sábado anterior ante el Santos, mientras que la Liga jugó el jueves ante Pumas por la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Eso puede ser, pero la Liga tiene un plantel amplio, puede venir con jugadores que no han tenido tantos minutos, eso no lo sabemos. No me enfoco ni en lo anímico ni físico, valoro la parte táctica de lo que pueden hacer ellos y en qué tenemos que hacer nosotros”, explicó.

En la parte táctica y de planeamiento de la mejenga, también podría decirse que tiene ventaja, pues los blanquiazules tuvieron toda una semana para preparar el partido, mientras que el León prácticamente tendrá un solo entrenamiento, dado que al día siguiente de un partido, suele ser de recuperación, al menos con los juugadores titulares.

Carevic tampoco le dio bola a la racha de casi tres años que tiene Cartaginés sin ganarle al León en el Fello Meza.

“Sinceramente, yo no me baso en estadísticas, me baso en el juego más importante que es este domingo, en cómo están los equipos, va un poco con base en eso. Estos partidos son importantes por la tabla y por nuestra confianza. Lo hemos hablado en otra conferencia, lo que uno pretende es finalizar mejor las jugadas y más contundencia”, añadió.