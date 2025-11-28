Andrés Carevic sorprende con fuerte petición para el partido entre Cartaginés y Alajuelense

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, fue muy sincero y directo este viernes al pedirles a sus jugadores mucho compromiso y seriedad para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 11 a.m., en el estadio Fello Meza.
El entrenador fue muy claro que, pese a que el equipo ya está clasificado para semifinales, no quiere que nadie se relaje o se confíe, sino que quiere ver la misma intensidad que han mostrado a lo largo del torneo.
LEA MÁS: Así se reinventaron Andrés Carevic y Cartaginés para dejar atrás dos años sin llegar a semifinales
Seriedad máxima ante Alajuelense
“El más importante para nosotros es el partido que viene, el del domingo y como lo comenté, tenemos que jugar con toda la seriedad del caso porque también queremos tratar de aspirar a seguir subiendo en la tabla.
“De igual manera debemos respetar a la Liga que tiene un gran plantel, va de líder, está peleando la final de la Centroamericana, tiene un plantel muy bueno, ha tenido juego tras juego y el equipo se sostiene, entonces seguramente va a ser un partido complicado, difícil, intenso, pero nosotros haremos demasiados esfuerzos para plantear el encuentro y ganarlo”, comentó.
Podría haber variantes
El realizar algunas variantes en el once por equis o ye motivos para el argentino no significa que no se tomen el partido con mucha seriedad y enfoque por ganar.
LEA MÁS: Johan Venegas estaría muy cerca de volver a jugar con Cartaginés ¿Podría hacerlo ante Alajuelense?
“Eso no significa que no tomemos el partido con seriedad, independientemente de que si tenemos que hacer algún ajuste o tengamos que poner a algún jugador que nosotros pensamos que es el partido indicado para que pueda jugar.
“Siempre vamos a buscar el beneficio de nuestro equipo y la seriedad del partido para ganarlo. Ya valoraremos después el tema de las amarillas o el ritmo de juego, pero lo que siempre voy a plasmar va a ser lo mejor que tengamos para que el equipo esté bien”, añadió.
LEA MÁS: Leonardo Vargas dice que sí hubo filtraciones de alineaciones, convocatorias y lo que se habla en reuniones del Comité Ejecutivo
Jugadores en capilla ardiente
Cartaginés tiene cuatro jugadores con tarjeta amarilla, Claudio Montero, Diego Mesén, Everardo Rubio y Luis Flores, quienes de recibir una más se perderían el cierre de la fase regular o si los amonestaran en ese, podrían perderse hasta las semifinales.