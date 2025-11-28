Andrés Carevic sorprende con fuerte petición para el partido entre Cartaginés y Alajuelense

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, fue muy sincero y directo este viernes al pedirles a sus jugadores mucho compromiso y seriedad para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 11 a.m., en el estadio Fello Meza.

El entrenador fue muy claro que, pese a que el equipo ya está clasificado para semifinales, no quiere que nadie se relaje o se confíe, sino que quiere ver la misma intensidad que han mostrado a lo largo del torneo.

LEA MÁS: Así se reinventaron Andrés Carevic y Cartaginés para dejar atrás dos años sin llegar a semifinales

Andrés Carevic fue muy sincero que Cartaginés no puede tener contemplaciones con Alajuelense este domingo. (Jose Cordero)

Seriedad máxima ante Alajuelense

“El más importante para nosotros es el partido que viene, el del domingo y como lo comenté, tenemos que jugar con toda la seriedad del caso porque también queremos tratar de aspirar a seguir subiendo en la tabla.

“De igual manera debemos respetar a la Liga que tiene un gran plantel, va de líder, está peleando la final de la Centroamericana, tiene un plantel muy bueno, ha tenido juego tras juego y el equipo se sostiene, entonces seguramente va a ser un partido complicado, difícil, intenso, pero nosotros haremos demasiados esfuerzos para plantear el encuentro y ganarlo”, comentó.

Podría haber variantes

El realizar algunas variantes en el once por equis o ye motivos para el argentino no significa que no se tomen el partido con mucha seriedad y enfoque por ganar.

LEA MÁS: Johan Venegas estaría muy cerca de volver a jugar con Cartaginés ¿Podría hacerlo ante Alajuelense?

Cartaginés clasificó ante Pérez Zeledón la fecha anterior, pero su técnico Andrés Carevic no quiere que nadie se relaje pese a eso. (La Nación/Fotografía. Cartaginés)

“Eso no significa que no tomemos el partido con seriedad, independientemente de que si tenemos que hacer algún ajuste o tengamos que poner a algún jugador que nosotros pensamos que es el partido indicado para que pueda jugar.

“Siempre vamos a buscar el beneficio de nuestro equipo y la seriedad del partido para ganarlo. Ya valoraremos después el tema de las amarillas o el ritmo de juego, pero lo que siempre voy a plasmar va a ser lo mejor que tengamos para que el equipo esté bien”, añadió.

LEA MÁS: Leonardo Vargas dice que sí hubo filtraciones de alineaciones, convocatorias y lo que se habla en reuniones del Comité Ejecutivo

Jugadores en capilla ardiente

Cartaginés tiene cuatro jugadores con tarjeta amarilla, Claudio Montero, Diego Mesén, Everardo Rubio y Luis Flores, quienes de recibir una más se perderían el cierre de la fase regular o si los amonestaran en ese, podrían perderse hasta las semifinales.