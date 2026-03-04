Torneo Nacional

Ángel Zaldívar dio la cara y reveló qué fue el problema que tuvo con Alexis Gamboa en Puntarenas

Ángel Zaldívar fue muy sincero sobre qué le dijo a Alexis Gamboa que generó tanta molestia por parte del capitán de Alajuelense

Por Sergio Alvarado
Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa intercambian palabras y gestos luego de la expulsión de este último en el partido entre Alajuelense y Puntarenas.
Ángel Zaldívar dijo qué fue lo que pasó entre Alexis Gamboa y él el sábado en Puntarenas. (Captura de pantalla Tigo Sports/Captura de pantalla Tigo Sports)

Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense, fue muy sincero este martes cuando salió a hablar con los medios de comunicación en la previa del encuentro ante Cartaginés.

Anthony Porras de Radio Columbia le preguntó de manera directa al mexicano qué fue lo que pasó en la cancha del estadio Lito Pérez, donde se enojó con él su compañero Alexis Gamboa.

El azteca respondió de manera directa y sin rodeos ante la pregunta.

“Te voy a ser muy franco y sincero, le dije abiertamente que saliera rápido de la cancha, que estábamos perdiendo el partido y se saliera para poder seguir, y a él no le gustó, le molestó y me lo reclamó.

“Yo le respondí que estuviera tranquilo, que no era para que se pusiera así, pero que se saliera rápido para reanudar el partido. Eso fue todo, a él no le gustó, pero no pasó de eso; ya luego estábamos tranquilos, es normal, son calenturas de partido nada más”.

Zaldívar defendió que el camerino manudo está sano y fuerte, y que tienen la confianza de salir con la mala racha de resultados.

