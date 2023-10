Anthony Hernández, quien aún no debuta con Alajuelense, confesó lo rudo que la pasó desde que llegó

Anthony Hernández pronto debutará con Alajuelense y eso lo tiene muy entusiasmado. (Prensa Alajuelense)

Uno de los últimos fichajes que se incorporó a Alajuelense el Apertura 2023 finalmente podrá ver pronto la luz y debutar con el cuadro rojinegro tras una lesión que lo ha tenido lejos de las canchas, se trata del volante Anthony Hernández.

Mediante un video difundido por los rojinegros con declaraciones del futbolista, el exjugador del Puntarenas FC contó que ya está en la última fase de su recuperación y podría jugar pronto.

Alajuelense comunicó en la última semana de julio la contratación del mundialista de Qatar 2022, sin embargo también dijo que llegó con una lesión que tenía que operarse y se perdería unos meses.

“La verdad que fui y le pedí a Dios que me diera mucha, pero mucha sabiduría para entender lo que estaba sucediendo, porque yo no sabía que me iban a operar, pensaba que era una lesión simple que con tratamiento y terapia iba a mejorar, pero cuando la Liga me firma y revisamos bien todo y veo que me tienen que operar, para mí fue un impacto muy duro, porque nunca me había lesionado”

“Yo no decidí renegar nada, sino seguir adelante, afrontar lo que Dios tenía para mí y vea que ya estamos cerca, estoy a la nada de debutar, por lo que sino estaba triste antes, ahora por qué estarlo, estoy sumamente feliz, ya he tocado balón, corriendo, nada más esperar la evolución del pie y a darle”, explicó en declaraciones brindadas por el club.

Anthony Hernández contó las novedades sobre su recuperación en Alajuelense

Tras la operación, el jugador comentó que ya no siente dolor, que la recuperación ha marchado muy bien, de menos a más y agradeció a los fisioterapeutas de la institución por el trabajo con él.

Hernández comentó que desde que llegó a la Liga en julio ha sentido muchísimo respaldo en general, tanto de la afición como de sus compañeros.

“La verdad que he recibido el apoyo de todos los liguistas, me mandaron su apoyo, de hecho que todavía me entran mensajes que esperan verme debutar, que me quieren ver. Es algo demasiado lindo, me siento uno más del equipo aunque no haya jugada aún, espero aportar en lo que más pueda, no defraudar a la afición al dar lo mejor de mí”.

“Me he topado con personas muy humildes y de buen corazón el grupo, que aparte de lo futbolístico y fuera de la cancha, como persona también va mucho. Podemos ser muy grandes en la cancha que sino tenemos humildad no tenemos nada. A algunos los conocía porque los había tratado en la Selección, un poco no mucho, pero me han recibido muy, muy bien”, indicó.