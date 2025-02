Árbitro que le hizo un gran daño a Costa Rica sería el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje

Enrique Osses es muy recordado por comerse un penal gigante a favor de Costa Rica ante Italia en Brasil 2014.

El nombre de Enrique Osses es posible que mucha gente no lo ubique en Costa Rica, pero cuando preguntamos que si recuerdan al árbitro del partido ante Italia en Brasil 2014, cualquier futbolero lo tendrá muy presente especialmente por un error en particular.

Aquel 20 de junio en la Arena Pernambuco, muchos ticos tanto en el estadio como en Tiquicia se enojaron muchísimo con el chileno luego que no pitó un penal clarísimo por una falta en el área que el defensor italiano Giorgio Chiellini cometió sobre Joel Campbell.

Jorge Luis Pinto, técnico de la Sele, entonces, no lo podía creer, todos los ticos se fueron sobre el réferi a reclamarle, pero el hombre hizo como que no vio nada y se comió un penal del tamaño de la hazaña que hizo Costa Rica en esa copa del mundo.

Resulta que casi once años después, la Fedefútbol “premiaría” a Osses al darle la presidencia de la Comisión de Arbitraje, dado que es el principal candidato al puesto que dejó vacante Horacio Elizondo a inicios de enero, tras haber renunciado.

Una de las principales pifias arbitrales que ha sufrido Costa Rica en mundiales fue aquella, pero en la trayectoria del réferi, no solo está esa polémica, sino que hasta luego de que colgó el silbato, su trabajo ha dado de que hablar para bien y para mal.

Esta semana el chileno dejó su cargó en la Federación Mexicana de Fútbol, a la que le presentó su renuncia tras impulsar algunos cambios como la ejecución del VAR, un recambio en el staff de árbitros y la inclusión de mujeres en el certamen masculino.

Llama la atención que periodistas, analistas árbitrales y dirigentes, más bien celebraron la partida del sudamericano, de quien dicen no deja un gran legado.

“¡Termina una terrible y muy oscura época para el arbitraje mexicano! Por fin, se va el Chileno Enrique Osses. La pregunta no es ¿por qué se va, si no por qué demonios ‘alguien lo trajo a México?”, destacó el comentarista de Televisa Paco González en X.

“El arbitraje vuelve a ser tema de conversación, ahora con la salida de Enrique Osses del área técnica de dicha comisión. Su gestión dio mucho de qué hablar, se quejaban de la manera como trabajaba con los árbitros”, opinó el periodista Paco Arredondo, también de Televisa y del sitio Mediotiempo.com.

Otro que fue muy crítico es el analista arbitral de ESPN y exsilbatero Felipe Ramos Rizo.

“A él lo traen como parte del paquete para la implementación del VAR y de repente, se adueña del arbitraje, Arturo Brizio lo dejó que hiciera lo que quisiera y luego vino (Benito) Archundia y no hizo nada y de repente, este cuate se convierte en el dueño de todo. Maneja muy bien a toda la gente y lo mantienen ahí. Hoy, desafortunadamente, el arbitraje mexicano es un caos nunca visto, una crisis tremenda, no veo cómo esto mejore si no quitan a este señor”, comentó tiempo atrás.

Incluso, los mismos comentaristas han sido muy críticos y han tirado algunos casos hasta de supuesta corrupción por lo que su llegada al país sería más que polémica.

La noticia de su llegada a Tiquicia no es oficial, pero sí se maneja como el gran candidato y que su llegada estaría muy cerca.