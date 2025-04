Ariel Rodríguez confesó cuál fue el delantero del que aprendió todo en Saprissa

Ariel Rodríguez anotó el domingo su gol 123 en Costa Rica. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ariel Rodríguez, delantero morado, se sinceró en una entrevista que tuvo en el programa Los Saprissa con el presentador Danny Álvarez, al que le confesó que mucha de su formación la aprendió de su excompañero Carlos Saucedo.

El atacante comentó que cuando el boliviano llegó al Monstruo en el 2014 fue una gran ayuda para él, ya que se le pegó y le sacó muchos bolados durante el año que coincidieron en Tibás.

“En el 2014 llega el Caballo Saucedo y fue una de las cosas que a mí me ayudó, porque en ese momento estaba en el top cinco de goleadores del mundo y me enseñó muchísimo. A posicionarme, a cuándo ir a presionar, a cuándo no, él ya era un jugador experimentado y me compartió eso y fue cuando empecé a adquirir más experiencia y a verlo jugar”, destacó.

Carlos Saucedo jugó un año con el Saprissa entre el 2014 y 2015. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Ariel dijo que se identificó mucho con Carlos porque sentía que eran de condiciones similares y por eso compartían tanto.

“Tal vez no era un jugador muy vistoso, como yo, que no somos los que nos vamos a quitar a tres y meterla al ángulo, somos oportunistas, ese es el fútbol de nosotros, entonces di, muchas cosas absorví de él y por dicha al final ahí está la historia, los goles, que al final eso no se los quita nadie”, agregó.

Rodríguez suma 123 goles en el fútbol tico y es uno de los principales goleadores en la historia de los morados.