Ariel Rodríguez revela la clave para alcanzar histórica marca en Saprissa

Ariel Rodríguez, en el Clausura 2024, ha anotado siete veces. (Jose Cordero)

Ariel Rodríguez, en la semifinal del domingo ante San Carlos, marcó su gol 100 en el campeonato nacional con la camisa del Deportivo Saprissa y, en medio de la felicidad de ese momentazo, reveló su secreto para que eso fuera posible.

El Samurái dice que habría sigo imposible lograrlo solo, por eso dio el crédito a sus compañeros.

“Al final cuento todos los goles, incluyendo la Copa Centroamericana, Copa de Campeones de la Concacaf y el torneo nacional, porque al ser en torneos oficiales, todo cuenta, pero ya lo logré en el torneo nacional, estoy agradecido con los entrenadores y compañeros que me han ayudado a estar ahí y no ha sido fácil, más que solo cuatro jugadores del Saprissa están en esa lista.

“He sido criticado porque no tengo un fútbol muy vistoso, pero sé cuál es mi trabajo, estoy contento que he llegado a esto, pero nada de esto no sería posible sin mis compañeros, seguiré trabajando al máximo, es bonito estar en la historia de esta institución y al final esto nada vale si no somos campeones.

“El estar en Saprissa no es fácil, tenemos 89 años desde que se fundó la institución, han pasado muchísimos delanteros, me ha tocado estar ahí y gracias a Dios he tratado de llevar esa presión de la mejor manera y nunca he bajado los brazos”, detalló.

En datos de los estadígrafos Christian Sandoval y Gerardo Coto Cover, los únicos cuatro morados que están en la lista de la teja de goles son Evaristo Coronado con 148, Edgar Marín en 108, Eduardo Chavarría con 104 y ahora Ariel Rodríguez con 100.

Este gol tuvo una dedicatoria especial, a las personas que lo inspiran a marcar goles en cada juego.

“Fue dedicado a mi esposa, mis hijas, mis papás, mis hermanos, ellos han estado en las buenas y en malas, estuvieron muy contentos”, cerró.