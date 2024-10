Ariel Rodríguez saca su frustración y advierte un error que podría cometer Saprissa con Vladimir Quesada

Ariel Rodríguez respalda a Vladimir Quesada y espera que Saprissa no cometa un error sobre el futuro del técnico. (Albert Marin)

Ariel Rodríguez es uno de los jugadores del Deportivo Saprissa que da la cara en las buenas y en las malas y, tras la derrota ante Puntarenas FC, no fue la excepción, se desahogó y expresó su preocupación por el futuro inmediato de Vladimir Quesada, advirtiendo lo que, para él, es un posible error que podría cometer la directiva.

En declaraciones a FUTV, el Samurái no ocultó su frustración y compartió sus sentimientos sobre la forma en que perdieron.

“La afición de Saprissa tiene toda la razón, pero me encantaría saber qué es lo que nos falta. La verdad es que hemos trabajado para ganar, algo está pasando. Nosotros, como jugadores, tenemos que abrir los ojos, entrenar más... No sé, sinceramente, ahora mismo no tengo palabras para describir en qué estamos fallando.

LEA MÁS: Saprissa confirma la crisis y cae en la Cueva ante un Puntarenas que logra su primer triunfo del torneo

“Es responsabilidad nuestra. El jugador tiene la mayor parte de la responsabilidad, somos los que salimos a la cancha y, lamentablemente, las cosas no nos están saliendo. Es difícil, pero siempre lo he dicho, después de todos los años que llevo en el club, he pasado por buenos y malos momentos. Hay que levantar la cabeza, recibir la crítica, ponerle el pecho a las balas y, en estos momentos, el equipo debe fortalecerse más para salir adelante”, comentó.

Rodríguez expresó su frustración por la falta de resultados y ofreció su respaldo a Vladimir Quesada, advirtiendo que sería un error despedirlo tras este partido.

LEA MÁS: Esto dice experto arbitral sobre el segundo gol de Puntarenas

“Sí, tenemos que estar juntos en esto. Sabemos que la presión de la gente es respetable, pero creo que no podemos tirar a la borda todo el trabajo que hemos hecho, tenemos que seguir hasta el final. En diciembre, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, aunque tengamos contratos. Si deben prescindir de nosotros, hay que aceptarlo. Lo más importante es la institución, porque al final, los jugadores y el cuerpo técnico pasan, pero lo que queda es la institución.

“Creo que debe ser así. Si se toman decisiones con la cabeza caliente, pueden surgir problemas mayores. Pero, al final, tengo jefes y respeto lo que ellos decidan”, concluyó.