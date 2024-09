Ariel Rodríguez se defiende con una estadística contra los que le han bajado el piso en Saprissa

Ariel Rodríguez se acostumbró a marcar en clásicos en el estadio Morera Soto para el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Ariel Rodríguez sigue anotando en clásicos y siendo una ficha que aparece en los momentos importantes para el Saprissa, todo en medio de la fuerte petición de un sector de la afición morada y prensa que indica que el Monstruo necesita a un nueve.

Ese pedido que ha sido incesante durante este torneo se podría interpretar como un menosprecio a uno de sus delanteros más efectivos en los últimos años y hay cifras que lo defienden.

Por ejemplo, en el Morera Soto, Ariel ha anotado ocho goles de los nueve que lleva en estos partidos, es un jugador que siempre ha aparecido en la casa de su archirrival.

“Imagínese, la vez pasada vi el dato de que soy el jugador que tiene más goles en los últimos 24 años, es lo que digo, estoy contento, hago mi trabajo y si traen un nueve que venga y me dé competencia, eso me hace crecer, al final la afición puede exigir, eso no me preocupa”, comentó sacando otra cifra.

Rodríguez es muy directo al decir que ha habido un menosprecio hacia él, que le han bajado el piso muchas veces, pero eso nunca lo ha tirado abajo, su confianza sigue intacta.

“También es que la prensa y no me malinterpreten, pero también a uno le han bajado el piso y no es lo que uno tiene atrás, siento que yo he trabajado muy fuerte para ganarme un respeto, pero no puedo vivir de eso, tengo que seguir, seguir y seguir más allá de lo que digan. Siento que he hecho un muy buen trabajo.

“A veces la prensa no le da a uno el valor que uno tiene, pero ese es su trabajo y yo estoy tranquilo, porque entreno todos los días, me levanto, trato de dar lo mejor de mí. Venir a los partidos lo disfruto demasiado, ya con la edad para mí es lindísimo venir a jugar, disfrutar cada domingo y miércoles porque no sé hasta cuándo me llegará esto”, agregó.

Ariel Rodríguez, Saprissa

Sobre si viene otro delantero es un tema que no lo estresa ni lo ocupa para nada.

“Al final Saprissa siempre va a necesitar gente y si va a venir alguien, que venga a aportarnos. Si viene un nueve que va venir a meter goles y me va a hacer campeón yo voy a ser feliz y también me hará crecer como profesional. A mí esas cosas no me ponen nervioso ni me asustan, más bien soy feliz en que lleguen jugadores a aportarnos”, asegura.

Rodríguez tiene 34 años y contrato por un año más con los morados, por lo que defiende su posición con uñas y dientes en lo que podrían ser los últimos años de su carrera.