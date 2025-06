Así calificó Miguel Herrera la sufrida victoria de Costa Rica ante Surinam

Miguel Herrera afirmó que Costa Rica sale fortalecida pese a sufrir para ganarle a Surinam (William Cordero /William Cordero)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, no dramatizó en exceso la manera en que sufrió la Sele para sacar una ajustada victoria por 4-3 ante Surinam, en el debut de la Copa Oro 2025.

El Piojo afirma que su postura se debe a que los goles del rival llegaron por errores muy puntuales de la Tricolor y no porque el rival los haya dominado de gran forma.

“Los goles vienen de errores nuestros. No es que ellos dominaron el partido, estábamos encima. Obviamente al final teníamos que buscar el resultado y generamos espacios, claro. Pero salimos a buscar el resultado, la respuesta de los muchachos, la entrega e ir a buscar el triunfo era importante para nosotros”, dijo.

“Entramos al segundo tiempo un poco distraídos. El segundo gol de ellos es un accidente nuestro (se resbaló Francisco Calvo) y por eso es que cae el gol. Pero aún así me parece que el equipo tiene respuesta, tiene entrega, tiene determinación. Hay mucho que corregir, pero siempre será mejor corregir ganando que perdiendo”, añadió.

Una consulta puntual fue que, ante las dudas que mostró la Sele, cómo se sostiene el discurso de que vienen a ganar el torneo.

“Porque tenemos la capacidad de respuesta y con un hombre menos terminamos ganando el partido, estoy mucho más convencido que nunca que el equipo puede hacerlo. Hay que trabajar para no sufrir, para no regalar esos espacios, para no regalar esas oportunidades del rival. Claro que lo vamos a trabajar, pero mucho más convencido.

”Si el equipo, estando uno menos, tiene capacidad de respuesta, los muchachos que entran de cambio demuestran actitud, determinación, entrega, y buscamos el resultado, mucho más convencido.

”Tengo que irme tranquilo desde este estadio, más allá de que tuvimos, reitero, desaciertos y accidentes que nos llevaron a estar sufriendo.

”Pero cuando te encuentras con el equipo que no para de buscar el resultado, con un hombre menos, estás convencido de que el equipo está listo. Hay que trabajar para erradicar los errores y las equivocaciones para poder ser un equipo más sólido”, comentó.