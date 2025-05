Así fue la emotiva despedida de Luka Modric en la que estuvo presente Keylor Navas

Luka Modric le dijo adiós al Santiago Bernabéu y a la afición del Real Madrid este sábado (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Toni Kroos estuvo para darle el adiós a su amigo Luka Modric. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Luka Modric se despidió este sábado de la afición del Real Madrid en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu antes de dejar el club, una vez que finalice el Mundial de Clubes.

El volante croata fue titular en el triunfo por 2-0 ante la Real Sociedad, con doblete del francés Kylian Mbappé, en una tarde en la que sin duda el protagonista fue Luka.

A los 87 minutos llegó el momento esperado por todo el estadio para darle el adiós a uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de los merengues, cuando salió de cambio para darle su lugar a Chema Andrés.

Luka Modric fue despedido a lo grande por sus compañeros en el Real Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Los jugadores le hicieron un pasillo para despedirle con aplausos, al igual que se pusieron de pie todos en la gradería, en la que se encontraban muchas personalidades como el costarricense Keylor Navas.

El tico subió fotos y videos en la que fue su casa por cinco años entre el 2014 y el 2019 para despedir a Lukita como lo llamó, una persona muy especial que le dejó el fútbol durante los cinco años que fueron compañeros.

Keylor Navas estuvo junto a su esposa Andrea Salas en la despedida de Luka Modric. (Cortesía/Cortesía)

🙌 UNA DESPEDIDA DE DIEZ 🙌 pic.twitter.com/bzCwnHDboe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025

Luego vino el momento de los discursos tanto de Carlo Ancelotti, otro que se despide del club al finalizar la temporada y del histórico volante.

“Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Ha sido un viaje largo, pero maravilloso. Primero, quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. Quería dar las gracias a todos los entrenadores que he tenido durante todos estos años, a mis compañeros que me acompañaron en este camino y toda la gente que me ayudó durante todo este tiempo. Muchas gracias de corazón. A mi familia también, sin ellos todo esto no sería posible.

“Es difícil, pero bueno. Al final hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, se han ganado muchos trofeos, pero el trofeo más grande es vuestro cariño, vuestro amor, que me habéis dado todos estos años. No hay palabras, de verdad, para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años”, indicó Modric.

Modric tuvo este sábado su último partido de blanco en el Bernabéu tras 13 temporadas (591 partidos) y un récord para rajar: seis Champions League, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España, también ganó en el 2018 el Balón de Oro, el premio The Best y el galardón a Mejor Jugador del Año que concede la UEFA.