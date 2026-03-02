Así fue la primera expulsión de Fernán Faerron con Cartaginés ¿Fue justa o no?

Fernán Faerron fue expulsado por primera vez con el Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Fernán Faerron volvió a entrar en el foco de la polémica, en esta ocasión, tras ser expulsado en el encuentro entre San Carlos y Cartaginés, su primera roja como brumoso.

El defensor blanquiazul se fue a las duchas tras ver la tarjeta amarilla dos veces en 10 minutos, la primera a los 40 minutos y la segunda a los cinco minutos del tiempo de reposición del primer tiempo, lo que significó la roja.

A lo largo de casi toda la etapa inicial, el zaguero anduvo cerca de la polémica, discutiendo constantemente con rivales, en un pique constante, por lo que hasta el cuerpo técnico de Amarini Villatoro le había pedido que le bajara al asunto.

Al ver la situación, los jugadores y aficionados norteños se metieron mucho con él para tratar de sacarlo de sus casillas.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, pese a todo lo que diga, la expulsión no fue correcta y más atacó el trabajo del réferi Cristopher Ramírez

“Hay un árbitro que no tiene control ni manejo, se dan patadas y empujones, van y vienen, los jugadores saben que no hay árbitro. La expulsión es injusta porque la primera jugada no era de amonestación y la segunda sí”.

Henry fue más allá y hasta señaló que hubo un penal a los 48 minutos a favor de Cartaginés que no se pitó por un agarrón contra Faerron

“Todo mundo le reclama, las bancas, hacen lo que quieran, no tiene control del partido”, dijo.