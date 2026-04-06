Así justificaron en Alajuelense el regreso de Alejandro Bran tras fuerte escándalo

Alejandro Bran asumió las responsabilidades de sus errores afirma en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La gran noticia en Alajuelense este domingo en la previa ante Guadalupe FC, fue el regreso de Alejandro Bran a la alineación titular luego del gran escándalo que atravesó en las semanas pasadas.

El volante ocasionó, en presunto estado de ebriedad, un disturbio en el condominio en el que vive por el que llegó hasta la Fuerza Pública a contenerlo.

Bran se perdió el encuentro de la fecha pasada ante el Herediano como castigo por lo sucedido, además que estuvo entrenando con el alto rendimiento erizo por unos días.

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Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, indicó que ya le dieron vuelta a la página, el jugador mostró su arrepentimiento y ahí dejaron el tema.

“El caso se llevó con mucha madurez, con mucho equilibrio emocional, los errores traen consecuencias y estas se asumen, pero en este sentido Bran fue muy maduro de sus errores, de lo que pasó y acá lo más importante es que no vuelva a pasar que eso sería aún más grave.

“Después a nivel de selección, creo que Bocha (Batista) lo habló y veo natural y bien lo que expresó, para ellos y todos es darle vuelta a la página, es un tema cerrado, finiquitado, sancionado y asumido”, comentó.

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Para el mexicano, lo importante es ver que el volante regrese con el nivel que tenía el jugador antes del incidente.

“Es un jugador importante, pero nadie es indispensable, él lo tiene lo claro al igual que todos sus compañeros y la decisión de quién juega y quién entra de cambio, pero en este caso nadie es indispensable, eso es claro”, añadió.

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Vela además indicó que Kenneth Vargas también fue sancionado por faltar a la disciplina del club, pero que el lunes volverá a los entrenamientos al 100% luego de recuperarse de una lesión.