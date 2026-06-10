Así le pintó la cara, Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barcelona a Costa Rica en fogueo ante Inglaterra

Declan Rice marcó el gol de Inglaterra ante la Selección de Costa Rica apenas a los nueve minutos. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Inglaterra se está dando un paseo ante la Selección de Costa Rica en el amistoso que se disputa en Orlando Florida y en el que gana 1-0 desde los diez minutos.

Los ticos están absolutamente dominados por el cuadro británico, quienes no logran tener el balón ni amarrar dos o tres pases seguidos, por lo que todo ha sido del rival.

A los nueve minutos, el conjunto de la rosa abrió el marcador con una jugada en la se lució Anthony Gordón, extremo por izquierda, en la que le pintó la cara a toda la zaga.

El nuevo futbolista del Barcelona FC, proveniente del Newcastle, entró por la banda, dejó tirado a Shawn Johnson con una bicicleta, entró al área, puso el pase atrás para que Declan Rice definiera de zurda con un remate a una esquina.

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Declan Rice pone el 1-0 en apenas 9' ante Costa Rica⚽️



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El futbolista del Arsenal definió de buena forma en un juego que ha sido una tortura para los ticos, que se juega todo en el área nacional, sin respuesta alguna.