Torneo Nacional

Así le pintó la cara, Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barcelona a Costa Rica en fogueo ante Inglaterra

Inglaterra se pasea a placer en fogueo ante Costa Rica y jugadón de Anthony Gordon acabó en gol de Declan Rice

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Por Sergio Alvarado
Declan Rice marcó el gol de Inglaterra ante la Selección de Costa Rica.
Declan Rice marcó el gol de Inglaterra ante la Selección de Costa Rica apenas a los nueve minutos. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Inglaterra se está dando un paseo ante la Selección de Costa Rica en el amistoso que se disputa en Orlando Florida y en el que gana 1-0 desde los diez minutos.

Los ticos están absolutamente dominados por el cuadro británico, quienes no logran tener el balón ni amarrar dos o tres pases seguidos, por lo que todo ha sido del rival.

A los nueve minutos, el conjunto de la rosa abrió el marcador con una jugada en la se lució Anthony Gordón, extremo por izquierda, en la que le pintó la cara a toda la zaga.

El nuevo futbolista del Barcelona FC, proveniente del Newcastle, entró por la banda, dejó tirado a Shawn Johnson con una bicicleta, entró al área, puso el pase atrás para que Declan Rice definiera de zurda con un remate a una esquina.

El futbolista del Arsenal definió de buena forma en un juego que ha sido una tortura para los ticos, que se juega todo en el área nacional, sin respuesta alguna.

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Anthony GordonInglaterraCosta RicaDeclan RiceAmistoso Inglaterra vs Costa Rica
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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