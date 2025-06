Así les fue a los clubes ticos en el sorteo de la fase de grupos en la Copa Centroamericana

Alajuelense es el bicampeón de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

Los clubes costarricenses conocieron su suerte en la Copa Centroamericana 2025 este martes luego del sorteo organizado por la Concacaf.

El torneo se realizará en cuatro grupos de cinco equipos cada uno, en los que Alajuelense, Herediano, Saprissa y el Olimpia de Honduras figuran como las cabezas de grupos.

El otro tico en el certamen es el Cartaginés, que compartirá grupo con el Monstruo.

Grupo A: Alajuelense, Antigua (Gua), Plaza Amador (Pan), Alianza (ESA), Managua (Nic).

Grupo B: Herediano, Municipal (Gua), Real España (Hon), Sporting San Miguelito (Pan), Diriangén (Nic).

Grupo C: Saprissa, Motagua (Hon), Cartaginés, CAI (Pan), Verdes FC (Bel).

Grupo D: Olimpia (Hon), Xelajú (Gua), Estelí (Nic), Águila (ESA), Hércules (ESA).

La tercera edición del torneo iniciará en la semana del 29 al 31 de julio, en la que se jugará la primera ronda de la fase de grupos, la cual finalizará en la semana del 26 al 28 de agosto. A la próxima fase clasifican los primeros dos de cada sector.

“Después de la Fase de Grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, que contará con partidos de ida y vuelta, comenzando con los Cuartos de Final, seguidos de las Semifinales, los partidos de Play-In y la Final, donde se coronará un campeón”, explicó la organización sobre el formato del torneo, el cual no cambió de las ediciones pasadas.

“Los ocho equipos clasificados (cuatro ganadores de grupo y cuatro segundos) se clasificarán del 1 al 8 según su desempeño en la fase de grupos. Los ganadores de grupo serán los clasificados del 1 al 4 y los subcampeones del 5 al 8. Los enfrentamientos serán: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los cuatro equipos mejor clasificados serán los anfitriones de los partidos de vuelta”, añadieron.

Alajuelense ha sido el único campeón de las dos ediciones realizadas, por lo que el reto para el resto es sacudirse del dominio rojinegro de los últimos dos años.

La final se realizará entre el 25 al 27 de noviembre y del 2 al 4 de diciembre.