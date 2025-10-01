Así resolverá Alajuelense la ausencia de Creichel Pérez frente al Motagua

Óscar "Machillo" Ramírez tuvo que hacer dos cambios obligados para Alajuelense ante Motagua. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez, resolvió la ausencia de Creichel Pérez y John Paul Ruiz para enfrentarse al Motagua de Honduras, dándoles oportunidad a dos futbolistas que han pasado el torneo entre lesiones o el banquillo.

El entrenador manudo contará en su once titular con Jeison Lucumí y Aarón Salazar desde el arranque, futbolistas que fueron suplentes en el juego del viernes anterior ante Puntarenas FC.

Salazar asumirá la lateral izquierda ante la baja de Ronald Matarrita tras ser expulsado en el juego de ida ante los catrachos, y la de John Paul Ruiz, a quien lo bajaron del avión tras el polémico episodio con tres compañeros más. Lucumí, por su parte, tomará el lugar que dejó Creichel Pérez.

Aarón Salazar será quien juegue en la lateral izquierda en Alajuelense ante Motagua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los manudos además saldrán de nuevo con Joel Campbell, quien repite del once ante los chuchequeros, mientras que una de sus principales figuras, como Celso Borges, estará en banca, pues sigue afectado de una dolencia muscular.

El León sale con Washington Ortega; Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa (como capitán), Fernando Piñar, Aarón Salazar; Rashir Parkins, Anthony Hernández, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y el mexicano Ronaldo Cisneros en el centro de ataque.

Celso Borges estará en la suplencia de Alajuelense ante Motagua. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

En la banca, además de Celso, hay otras opciones como Diego Campos, Alejandro Bran y los jóvenes Isaac Badilla y Tristan Demetrius.